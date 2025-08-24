As pessoas sonham em cores ou em preto e branco? Os pesquisadores descobriram que é mais provável que os sonhos ocorram durante o estágio do sono conhecido como movimento rápido dos... The Conversation|Do R7 24/08/2025 - 19h38 (Atualizado em 24/08/2025 - 19h38 ) twitter

The Conversation

Os sonhos são um estado de consciência surpreendente. Enquanto você dorme, sua mente cria histórias fantásticas e bizarras, repletas de detalhes visuais - tudo isso sem que você tenha qualquer percepção consciente.

Alguns sonhos são entediantes. Outros mostram eventos chocantes ou imagens magníficas. Sonho frequentemente com jacarés andando eretos, usando óculos escuros e camiseta amarela. Em geral, os jacarés são amigáveis e saem em aventuras comigo, mas às vezes são agressivos e me perseguem.

A maneira como o cérebro funciona enquanto você está sonhando explica por que os sonhos podem ser tão fantásticos. Uma pequena estrutura chamada amígdala é a principal responsável pelo processamento de informações emocionais e fica muito ativa durante o sonho. Por outro lado, o córtex frontal do cérebro, que ajuda a planejar e criar estratégias, tende a ser bastante silencioso. Esse padrão explica por que os sonhos podem saltar de uma cena peculiar para outra, sem um enredo claro. É como se você estivesse navegando em uma onda emocional, sem um capitão.

Os sonhos podem de fato ser emocionais e às vezes assustadores. Mas os sonhos também podem ser agradáveis - talvez você já tenha tido um sonho tão agradável que ficou desapontado ao acordar e perceber que não era realidade.

As imagens em seus sonhos são de cores vivas? Talvez você tenha sonhado que estava jogando Candy Crush e se lembre dos doces vermelhos, roxos e amarelos coloridos em cascata em seu sonho.

Como neurocientista que estuda o sono, posso lhe dizer que cerca de 70% a 80% das pessoas relatam sonhar em cores, em vez de apenas em tons de preto e branco. Mas essa estimativa pode ser baixa, porque os cientistas não conseguem ver de fato o que um sonhador vê. Não há tecnologia sofisticada que mostre a eles exatamente o que está acontecendo na mente de um sonhador. Em vez disso, eles têm de confiar no que os sonhadores lembram sobre seus sonhos.

Homem deitado na cama com pequenos eletrodos presos ao redor do rosto e da cabeça, fios conectados a uma máquina The Conversation

Estudo do sono em laboratório

Para estudar os sonhos, os pesquisadores pedem às pessoas que durmam em laboratórios. Aí, simplesmente as acordam enquanto estão sonhando e perguntam sobre o que estavam pensando. É uma ciência bastante rudimentar, mas funciona.

Como os cientistas sabem quando as pessoas estão sonhando? Embora os sonhos possam ocorrer em qualquer estágio do sono, há muito tempo as pesquisas mostram que é mais provável que os sonhos ocorram durante o sono de movimento rápido dos olhos, ou sono REM.

Os cientistas podem identificar o REM pela atividade elétrica no couro cabeludo e pelos movimentos dos olhos. Eles fazem isso por meio de um eletroencefalograma, que usa vários eletrodos pequenos colocados diretamente no couro cabeludo para medir a atividade cerebral. Durante a fase REM, os olhos do sonhador se movem para frente e para trás repetidamente. Isso provavelmente significa que ele está fazendo um escaneamento, ou seja, olhando ao redor no sonho.

É nesse momento que os pesquisadores de sonhos acordam seus participantes. Os sonhos são realmente difíceis de estudar porque se evaporam muito rapidamente. Assim, em vez de pedir aos participantes que se lembrem de um sonho, mesmo que tenham tido há pouco, perguntamos o que eles estavam “pensando”. Os sonhadores não têm tempo para pensar ou refletir, eles apenas respondem - antes que o sonho se perca.

Os sonhos são experiências sensoriais completas

As pessoas mais velhas relatam muito menos cores em seus sonhos do que as mais jovens. A explicação predominante para isso se baseia no tipo de mídia que experimentaram quando jovens. Se as fotografias, os filmes e a televisão que você viu quando criança eram todos em preto e branco, é mais provável que você relate mais sonhos em preto e branco do que sonhos coloridos.

Esse fenômeno levanta algumas questões interessantes. As pessoas estão realmente sonhando em preto e branco ou apenas se lembrando de seus sonhos dessa forma após o fato? Era comum as pessoas dizerem que sonhavam em preto e branco antes da invenção dessas mídias visuais? Não havia nenhuma pesquisa focada que se baseasse em relatos de sonhos antes da existência de fotos e filmes em preto e branco, portanto, nunca saberemos.

Embora os recursos visuais sejam predominantes, você também pode ouvir, cheirar, saborear e sentir coisas em seus sonhos. Portanto, se você sonhar que está visitando a Disneylândia, poderá ouvir a música do desfile ou sentir o cheiro de batatas fritas em uma barraca de comida.

Talvez você também tenha se perguntado se as pessoas cegas sonham. Elas sonham. Se uma pessoa ficar cega depois dos 5 ou 6 anos de idade, seus sonhos conterão imagens visuais. No entanto, uma pessoa com cegueira congênita, ou que tenha ficado cega antes dos 5 anos de idade, não terá imagens visuais em seus sonhos. Em vez disso, seus sonhos contêm mais informações dos outros sentidos.

Lembrando de seus sonhos

Algumas pessoas podem dizer que não sonham. Elas sonham, mas muitas pessoas não se lembram de seus sonhos. A grande maioria dos sonhos é esquecida. Isso ocorre porque, quando estamos no sono REM, o hipocampo, a área do cérebro responsável pela memória de longo prazo, fica praticamente desligada.

Outras pessoas podem se lembrar de um sonho imediatamente ao acordar, mas esquecê-lo rapidamente. Isso ocorre porque o hipocampo é um pouco lento e leva algum tempo para despertar, de modo que não é possível criar uma memória de longo prazo logo após acordar.

Talvez a maior dúvida sobre os sonhos seja se eles têm algum significado. As pessoas vêm discutindo isso desde os tempos antigos. Sigmund Freud, o fundador da psicanálise, chamou os sonhos de “estrada real para o inconsciente”. Ele acreditava que eles tinham um significado profundo que estava oculto para o sonhador.

Mas hoje, os cientistas concordam que os sonhos não têm nenhum significado oculto. Portanto, embora seja divertido pensar sobre o significado de seus sonhos, não há base científica, por exemplo, para pensar que um sonho sobre dentes caindo significa automaticamente que você está ansioso por uma perda.

Se quiser se lembrar melhor de seus sonhos, basta manter um bloco de notas e uma caneta ao lado da cama e praticar a anotação de seus sonhos logo ao acordar. Essa é a melhor maneira de se lembrar das histórias fantásticas que seu cérebro cria para você todas as noites.

