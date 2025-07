Com que frequência você deve lavar a roupa de cama? Uma microbiologista explica Sua cama é um bufê para bactérias, ácaros e fungos. Veja a seguir como limpá-la adequadamente e por que isso é importante para sua... The Conversation|Do R7 11/07/2025 - 08h58 (Atualizado em 11/07/2025 - 08h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

The Conversation

A maioria de nós passa cerca de um terço de nossas vidas na cama. O sono não é apenas um tempo de inatividade; ele é essencial para a função cerebral normal e a saúde geral. E, embora muitas vezes nos concentremos no número de horas que estamos dormindo, a qualidade do nosso ambiente de sono também é importante. Uma cama limpa e acolhedora, com lençóis limpos, fronhas macias e cobertores frescos, não só é agradável, como também contribui para um descanso melhor.

Mas com que frequência devemos realmente lavar nossas roupas de cama?

De acordo com a pesquisa 2022 YouGov poll, apenas 28% dos britânicos lavam seus lençóis uma vez por semana. Um número surpreendente admitiu deixar passar muito mais tempo, com alguns chegando a oito semanas ou mais entre as lavagens. Então, qual é a orientação com respaldo científico?

Vamos analisar o que realmente acontece em sua cama todas as noites e por que a lavagem regular é mais do que apenas uma questão de limpeza.

‌



Todas as noites, enquanto dormimos, eliminamos centenas de milhares de células da pele, excretamos óleos de nossas glândulas sebáceas e suamos até meio litro de fluido - mesmo que tenhamos tomado banho logo antes de dormir. Nossa pele abriga milhões de bactérias e fungos, muitos dos quais são transferidos para lençóis, travesseiros e edredons à medida que nos movimentamos durante a noite.

Esse suor fresco pode ser inodoro, mas as bactérias em nossa pele, especialmente os estafilococos, o decompõem em subprodutos malcheirosos. Muitas vezes, é por isso que você acorda com odor corporal, mesmo que tenha ido para a cama limpo.

‌



Mas não se trata apenas de micróbios. Durante o dia, nossos cabelos e corpos coletam poluentes, poeira, pólen e alérgenos, que também podem ser transferidos para a roupa de cama. Eles podem desencadear alergias, afetar a respiração e contribuir para a má qualidade do ar no quarto.

Ácaros, fungos e outros companheiros de cama invisíveis

‌



As pequenas partículas de pele que soltamos todas as noites se tornam alimento para ácaros - criaturas microscópicas que se desenvolvem em roupas de cama e colchões quentes e úmidos. Os ácaros em si não são perigosos, mas seus excrementos fecais são alérgenos potentes que podem agravar o eczema, a asma e a rinite alérgica.

Os fungos também acham sua cama atraente. Algumas espécies, como aspergillus fumigatus, foram detectadas em travesseiros e podem causar infecções pulmonares graves, principalmente em pessoas com sistemas imunológicos debilitados.

Se você dorme com animais de estimação, a festa microbiana fica ainda mais animada. Os animais introduzem mais pelos, caspa, sujeira e, às vezes, vestígios de fezes nos lençóis e cobertores, aumentando a frequência com que você deve lavá-los.

Então, com que frequência você deve lavar sua roupa de cama?

Lençóis e fronhas

Quando: Semanalmente, ou a cada três ou quatro dias se você estiver doente, suar muito ou compartilhar a cama com animais de estimação.

Por que: Para remover o suor, os óleos, os micróbios, os alérgenos e as células mortas da pele.

Como: Lave a 60°C ou mais com detergente para matar bactérias e ácaros. Para uma higienização mais profunda, seque na máquina ou passe a ferro. Para eliminar os ácaros dentro dos travesseiros, congele por pelo menos 8 horas.

Colchões

Quando: Passe o aspirador de pó pelo menos uma vez por semana e areje o colchão a cada poucos dias.

Por que: O suor aumenta os níveis de umidade, criando um terreno fértil para os ácaros.

Dicas: Use um protetor de colchão de plástico ou à prova de alergênicos e substitua o colchão a cada sete anos para manter a higiene e o suporte.

Interiores do travesseiro

Quando: A cada quatro ou seis meses (verifique a etiqueta antes).

Por que: O enchimento interno pode abrigar bactérias e mofo.

Como: Lave bem e seque completamente para evitar o crescimento de fungos.

Cobertores e capas de edredom

Quando: A cada duas semanas, ou com mais frequência se os animais de estimação dormirem sobre eles.

Por que: Eles retêm as células da pele, o suor e os alérgenos.

Como: Lave a 60°C ou o máximo permitido pela etiqueta de cuidados. Algumas orientações recomendam tratá-los como toalhas: lavagens regulares e quentes os mantêm higiênicos.

Edredons

Quando: A cada três ou quatro meses, dependendo do uso e se animais de estimação ou crianças compartilham a cama.

Por que: Mesmo com uma capa, a oleosidade corporal e os ácaros acabam se infiltrando no enchimento.

Como: Verifique a etiqueta: muitos edredons podem ser lavados na máquina, outros podem exigir limpeza profissional.

Sua cama pode parecer limpa, mas ela está repleta de micróbios, alérgenos, ácaros e irritantes que se acumulam rapidamente. Lavar a roupa de cama não é apenas uma questão de manter as coisas frescas; é uma questão de saúde.

A lavagem regular remove a sopa biológica de suor, pele, poeira e micróbios, o que ajuda a reduzir as reações alérgicas, prevenir infecções e manter os odores afastados. E como as pesquisas continuam a mostrar o profundo efeito do sono em tudo, desde a saúde do coração até a clareza mental, um ambiente higiênico para dormir é um investimento pequeno, mas poderoso, no seu bem-estar.

Portanto, vá em frente: arrume a cama. Lave os lençóis. Congele os travesseiros. Seus micróbios (e seios da face) lhe agradecerão.

Bons sonhos - e boa lavagem.

Primrose Freestone não presta consultoria, trabalha, possui ações ou recebe financiamento de qualquer empresa ou organização que poderia se beneficiar com a publicação deste artigo e não revelou nenhum vínculo relevante além de seu cargo acadêmico.