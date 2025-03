Como os paleontólogos estão tentando desvendar o comportamento dos dinossauros Se tivermos dificuldade para descobrir como o animal inteiro se parecia na maior parte do tempo, como poderemos começar a juntar as... The Conversation|Do R7 03/03/2025 - 18h26 (Atualizado em 03/03/2025 - 18h26 ) twitter

Como os cientistas podem estudar o comportamento dos dinossauros, que morreram há 65 milhões de anos? Afinal, os fósseis de dinossauros já são raros o bastante, e a maioria é formada por fragmentos difíceis de trabalhar.

Esta é uma questão que os paleontólogos têm enfrentado desde os primeiros dias das pesquisas sobre esses animais incríveis. Até recentemente, isso era feito apenas em termos vagos, por exemplo, quais animais eram herbívoros ou quais eram carnívoros.

Mas novas oportunidades estão surgindo. Paleontólogos recentemente remontaram as cores e padrões de alguns dinossauros com penas, usando microscópios eletrônicos para ver minúsculas estruturas preservadas que costumavam conter os pigmentos dos animais em vida. Isso é algo que os cientistas costumavam achar que provavelmente seria impossível.

Mas, no momento, isso não nos diz muita coisa: apenas a cor do animal individual no momento de sua morte.

‌



O estudo de mais espécimes da mesma espécie poderia revelar se os machos e as fêmeas tinham a mesma cor ou se eram diferentes, e se essas penas passavam por mudanças sazonais ou variavam de acordo com o ambiente. Talvez elas ficassem brancas no inverno como camuflagem. Talvez as penas fossem de cores diferentes em regiões diferentes. Isso sugeriria que o ambiente local ajudava esses dinossauros a se esconderem, e que eles não podiam ser muito diversificados ou sua camuflagem não funcionaria.

Talvez os machos fossem de cores vivas para atrair parceiras, ou talvez ambos fossem, o que sugeriria que ambos os sexos estavam envolvidos na criação de seus filhotes.

‌



Isso é algo que os cientistas devem conseguir resolver nos próximos anos. Pelo menos para algumas espécies, como o pequeno dinossauro com penas Anchiornis, temos os fósseis e as técnicas. Só precisamos extrair os dados dos fósseis de dinossauros que temos.

Já temos uma boa ideia do que cores e padrões significam para diferentes grupos de animais vivos, portanto, podemos aplicar parte desse conhecimento aos dinossauros. No entanto, grande parte do trabalho dos cientistas sobre o comportamento dos dinossauros foi prejudicado pelo uso inadequado do comportamento dos animais modernos como modelo para os dinossauros, e pela tendência de se concentrar em espécimes especiais como representativos de padrões mais amplos.

‌



Por exemplo, temos fósseis bem estudados de dinossauros carnívoros com ossos de outros animais dentro deles. Embora seja incontroverso que os dinossauros carnívoros comiam esses outros animais, é difícil - ou até mesmo impossível - saber se a presa foi encontrada já morta ou se foi ativamente caçada pelo dinossauro.

É muito fácil pensar que este dinossauro vivia com uma dieta à base da espécie à qual os ossos pertenciam. Os ossos tendem a sobreviver ao processo de fossilização, mas o animal pode ter comido principalmente músculos e órgãos, ou mesmo insetos, e eles não apareceriam. Embora esses achados sejam importantes, precisamos considerá-los como prova de que algo aconteceu uma vez, não de que era uma atividade habitual. Em seguida, podemos procurar outras evidências para testar ou rejeitar essa ideia.

Nesse contexto, somos realmente abençoados. Novos fósseis e novas técnicas (como tomografias computadorizadas para entrar nos crânios e cérebros de dinossauros para avaliá-los) ainda estão sendo descobertos. E talvez tenhamos mais pesquisadores de dinossauros do que nunca, mesmo que esse total não seja tão alto em comparação com outras disciplinas.

Isso significa que estamos continuamente obtendo insights e novas linhas de evidência sobre coisas como o quê e como os dinossauros comiam, sua fisiologia subjacente, os ambientes em que viviam, como se moviam e como mudavam à medida que cresciam. Essa é a matéria-prima dos estudos sobre comportamento, e acrescentar esse tipo de dados à nossa compreensão do comportamento dos animais modernos tem um enorme potencial para estudos futuros sobre dinossauros (e outros animais pré-históricos).

Outro ângulo a ser considerado é como os paleontólogos formulam suas ideias sobre o comportamento dos dinossauros em primeiro lugar. Por exemplo, embora tenhamos inúmeros exemplos de vários indivíduos de uma espécie de dinossauro encontrados juntos, isso não significa que a espécie vivia habitualmente em grupos, muito menos que seus parentes próximos viviam.

Por exemplo, gatos são geralmente animais solitários, mas se você tentasse deduzir o comportamento social dos leões ou da chita a partir dos tigres e do puma, pensaria que esses animais viviam sozinhos. O fato é que leões e guepardos machos geralmente vivem em grupos.

Mas, às vezes, eles são solitários e alternam entre viver sozinhos ou juntos em vários momentos de suas vidas. Portanto, partir do princípio de que um grupo de dinossauros morreu perto um do outro significa que eles e seus parentes viviam juntos não nos ajudará a entender como eles realmente viviam.

O futuro do estudo do comportamento dos dinossauros parece promissor. É por isso que eu quis escrever um livro sobre o assunto e explorar os problemas que tivemos antes, mas enquadrar os sucessos que estão acontecendo. Juntamente com tentativas mais rigorosas de investigar e testar nossas hipóteses, podemos estabelecer uma base muito mais sólida para entender como essas incríveis criaturas viviam.

David Hone não presta consultoria, trabalha, possui ações ou recebe financiamento de qualquer empresa ou organização que poderia se beneficiar com a publicação deste artigo e não revelou nenhum vínculo relevante além de seu cargo acadêmico.