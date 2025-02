Davos 2025: tensões ideológicas e riscos globais desafiam a cooperação internacional e a estabilidade O embate entre soberanismo e globalização, aliado às ameaças climáticas e tecnológicas, define um cenário complexo que exige ações... The Conversation|Do R7 29/01/2025 - 11h07 (Atualizado em 29/01/2025 - 11h07 ) twitter

O Fórum Econômico Mundial de 2025, realizado em Davos, Suíça, de 20 a 24 de janeiro, destacou-se como um marco para debater os principais desafios globais em um contexto de crescentes tensões entre soberanismo e globalização. Reunindo líderes políticos, empresariais e especialistas de diversas áreas, o evento abordou temas como riscos emergentes, mudanças climáticas e perspectivas econômicas em um cenário internacional profundamente fragmentado.

O conflito entre as agendas soberanistas e globalistas foi um dos temas centrais da conferência. A recente posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos marcou um retorno à agenda soberanista, caracterizada por críticas ao livre comércio, ceticismo em relação às organizações internacionais e valores conservadores.

Por outro lado, líderes como Ursula von der Leyen (presidente da Comissão Européia) e Pedro Sánchez (Presidente do Governo de Espanha) defenderam a manutenção do multilateralismo e de um sistema baseado em regras internacionais.

A polarização não se restringiu aos discursos políticos. No âmbito empresarial, houve um contraste entre setores que celebram a desregulação promovida pela administração Trump, especialmente no setor tecnológico, e preocupações quanto à fragmentação geopolítica e seus impactos nos negócios globais.

Além disso, a segurança internacional foi tema recorrente, com discussões sobre os desafios de coordenar respostas globais a ameaças como conflitos armados e cibersegurança. Líderes enfatizaram a importância de parcerias estratégicas para prevenir crises e manter a estabilidade regional.

O Relatório Global de Riscos 2025, apresentado durante o evento, destacou uma série de ameaças emergentes e persistentes. Entre os riscos de curto prazo, desinformação, eventos climáticos extremos e conflitos armados se sobressaíram como os mais graves. No longo prazo, preocupações relacionadas à perda de biodiversidade e ao colapso de ecossistemas dominaram o cenário, ressaltando a urgência de ações ambientais concretas.

A crescente relevância da inteligência artificial (IA) também foi tema de destaque. Enquanto a tecnologia promete avanços significativos, sua implementação sem supervisão adequada pode amplificar problemas como desinformação e polarização social. O desafio para governos e empresas é equilibrar regulação e inovação de maneira ética.

A crise climática foi abordada como um dos desafios mais urgentes e complexos. Fenômenos climáticos extremos, como secas e enchentes, estão impactando diretamente em comunidades vulneráveis e gerando deslocamentos em massa. Em resposta, líderes destacaram a necessidade de acelerar a transição para uma economia de baixo carbono. Contudo, diferenças entre países desenvolvidos e em desenvolvimento quanto à responsabilidade e aos custos dessa transição foram amplamente debatidas.

Em particular, a postura de países como os Estados Unidos, que priorizam políticas de desregulação ambiental, contrasta com iniciativas da União Europeia, que buscam liderar a descarbonização global. Esse impasse reflete as dificuldades em estabelecer uma governança climática efetiva em um mundo sumamente polarizado.

A perspectiva econômica para 2025 foi descrita como moderadamente pessimista por economistas presentes no fórum. A fragmentação geopolítica e as tensões comerciais entre Estados Unidos e China foram apontadas como fatores principais para uma possível desaceleração do crescimento global. Por outro lado, regiões como o sul da Ásia apresentam expectativas de crescimento robusto, contrastando com as dificuldades previstas para Europa e América Latina.

A disparidade no crescimento econômico entre regiões é um reflexo da crescente competição por recursos e da redefinição das cadeias globais de valor. Essa tendência levanta questões sobre a capacidade das economias emergentes de se adaptarem a esse novo contexto e sobre o papel das organizações multilaterais na promoção de um crescimento mais equitativo.

Davos 2025 expôs um mundo em metamorfose, onde tensões ideológicas e riscos globais desafiam a cooperação internacional e a estabilidade. O embate entre soberanismo e globalização, aliado às ameaças climáticas e tecnológicas, define um cenário complexo que exige ações coordenadas e corajosas. O futuro dependerá da capacidade de líderes globais de construir pontes em vez de muros, promovendo soluções sustentáveis para os desafios do século XXI.

Armando Alvares Garcia Júnior não presta consultoria, trabalha, possui ações ou recebe financiamento de qualquer empresa ou organização que poderia se beneficiar com a publicação deste artigo e não revelou nenhum vínculo relevante além de seu cargo acadêmico.