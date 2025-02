DeepSeek, Nvidia e a corrida pela IA que está moldando o futuro Já é inevitável: essa batalha tecnológica terá um impacto enorme em nossas vidas The Conversation|Do R7 03/02/2025 - 11h07 (Atualizado em 03/02/2025 - 11h07 ) twitter

A revolução da IA está bem encaminhada e duas empresas - DeepSeek e Nvidia - se destacam entre as que estão competindo para liderá-la. Fora do mundo financeiro, a história pode parecer distante, mas realmente tem consequências para todos. O que importa é por que os investidores estão prestando tanta atenção à IA e como essa concorrência pode afetar a tecnologia que usamos diariamente.

Os desenvolvimentos no investimento em IA moldarão os recursos da próxima geração de aplicativos, assistentes inteligentes, tecnologia de direção autônoma e práticas comerciais.

A DeepSeek, a nova participante no cenário, é uma empresa chinesa que vem causando grandes ondas no desenvolvimento da IA. Sua poderosa tecnologia pode mudar aspectos como saúde, finanças e até mesmo a forma como interagimos com a Internet. Os investidores estão entusiasmados porque veem a DeepSeek como um líder em potencial na formação da próxima geração de ferramentas de IA.

Enquanto isso, a Nvidia é há muito tempo uma gigante em hardware de IA, produzindo as unidades de processamento gráfico (GPUs, ou chips) que alimentam muitos aplicativos de IA. No entanto, a ascensão do DeepSeek fez com que alguns investidores repensassem suas apostas, levando a uma venda de ações da Nvidia e eliminando quase US$ 300 bilhões do valor da empresa.

‌



Por que isso é importante? Para simplificar, a corrida da IA não se trata apenas de lucros corporativos. A tecnologia desenvolvida por empresas como a DeepSeek e a Nvidia é o que alimenta os assistentes de voz, os sistemas de recomendação em plataformas de streaming, o software de carros autônomos e até mesmo as descobertas médicas. À medida que o investimento flui para a IA, isso significa que a inovação pode se tornar mais avançada e acessível - e de forma muito mais acelerada do que esperávamos anteriormente.

Quando os investidores ficam sabendo que uma nova empresa como a DeepSeek está fazendo grandes avanços, eles geralmente reagem mudando seus investimentos. Foi o que aconteceu com a Nvidia. Alguns investidores venderam suas ações, temendo que a DeepSeek pudesse tirar parte do domínio da Nvidia em IA. Isso não significa necessariamente que a empresa esteja enfrentando dificuldades, apenas que os mercados se movem com base nas expectativas, e não apenas no sucesso atual.

‌



A especulação, em que os investidores aceitam a incerteza e os altos riscos em troca de retornos potencialmente grandes, desempenha um papel fundamental nessas mudanças. Os investidores nem sempre esperam por provas sólidas de que uma empresa será bem-sucedida; em vez disso, costumam agir com base na empolgação, nas previsões ou simplesmente no medo de ficar de fora. Isso pode causar mudanças rápidas nos preços das ações, mesmo antes de a nova tecnologia estar amplamente disponível.

‌



A especulação às vezes pode levar à instabilidade, mas também ajuda a impulsionar a inovação. Quando os investidores colocam dinheiro em empresas de IA, isso permite que essas empresas desenvolvam tecnologias que podem melhorar a vida cotidiana das pessoas. Isso já aconteceu antes: durante o boom das pontocom da década de 1990, houve uma corrida de investimentos para as startups da Internet. Embora muitas empresas tenham fracassado, outras, como a Amazon e o Google, tornaram-se líderes globais.

Da mesma forma, o investimento em criptomoedas aumentou na última década. Embora o entusiasmo tenha levado a muitos fracassos, a tecnologia blockchain, uma de suas principais inovações, tornou-se uma parte importante dos sistemas financeiros e de segurança modernos.

É uma bolha?

Com tanto entusiasmo em torno da IA, alguns especialistas temem que o setor esteja passando por uma bolha especulativa. Uma bolha acontece quando os investidores despejam dinheiro em um setor muito rapidamente, elevando os preços além de seu valor real. Isso aconteceu no início dos anos 2000 com o dotcom crash que se seguiu aos anos de expansão da década anterior. Muitas empresas de Internet receberam grandes investimentos, mas quando não cumpriram suas promessas, os mercados despencaram.

Poderia acontecer o mesmo com a IA? É possível, mas, ao contrário de algumas bolhas do passado, a IA já está sendo amplamente utilizada na vida cotidiana. A principal questão não é se a IA é importante, mas se os investimentos atuais refletem um crescimento realista de longo prazo ou uma especulação excessivamente otimista.

usuário de telefone com uma conversa de chatbot na tela do telefone

A venda das ações da Nvidia não significa necessariamente que ela esteja perdendo seu lugar na IA. Em vez disso, pode ser reflexo de investidores tentando proteger suas apostas, transferindo parte de seu dinheiro para empresas mais novas, como a DeepSeek, mas mantendo a Nvidia em seus portfólios.

Em outras palavras, os investidores estão analisando a possível “próxima grande novidade” (a gigante chinesa do comércio eletrônico Alibaba, por exemplo, está divulgando um novo modelo de IA que afirma ser superior aos da DeepSeek e da Meta). Investidores experientes costumam fazer compras dessa forma para distribuir o risco e evitar depender demais de uma única empresa para obter retornos.

Além da Nvidia e da DeepSeek, há uma corrida global maior pelo domínio da IA. Os países, incluindo os Estados Unidos, a China e alguns países europeus, estão investindo pesadamente em pesquisa de IA porque reconhecem o poder e a influência que essa tecnologia pode trazer. Os governos estão financiando iniciativas de IA, e as empresas estão investindo recursos para serem as primeiras a criar sistemas de IA inovadores.

Mas, embora a especulação e a inovação impulsionem o crescimento, a regulamentação é necessária para evitar a instabilidade financeira e do mercado. A história dos colapsos econômicos mostra que o hype descontrolado pode levar ao excesso de investimento e ao colapso final. Os órgãos reguladores precisam garantir que as empresas e os investidores de IA operem de forma responsável, equilibrando o crescimento com a estabilidade.

Por exemplo, os órgãos reguladores devem fornecer diretrizes claras de investimento em IA, endossar a transparência em relação aos riscos financeiros do investimento e estar atentos a possíveis bolhas de investimento em IA.

É importante ressaltar que eles também devem introduzir políticas de proteção ao consumidor para proteger os investidores de varejo (não profissionais). E devem incentivar a cooperação internacional em torno da regulamentação, trabalhando em prol de princípios comuns.

A batalha entre a DeepSeek e a Nvidia é um sinal de como a IA está transformando o mundo. Investidores, reguladores e consumidores comuns têm interesse em como essa tecnologia se desenvolve. Embora a especulação financeira possa ser imprevisível, ela também é uma das forças motrizes por trás da inovação que está moldando o futuro.

Daniele D'Alvia não presta consultoria, trabalha, possui ações ou recebe financiamento de qualquer empresa ou organização que poderia se beneficiar com a publicação deste artigo e não revelou nenhum vínculo relevante além de seu cargo acadêmico.