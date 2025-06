Democratização da educação: sete métodos para obter o melhor desempenho acadêmico Recomendações para melhorar o desempenho dos alunos em todos os tipos de circunstâncias, com exemplos de sucesso em países da América... The Conversation|Do R7 04/06/2025 - 09h17 (Atualizado em 04/06/2025 - 09h17 ) twitter

Imagine dois alunos com aptidões semelhantes em ambientes acadêmicos, sociais e familiares diferentes. A lógica nos diz que quanto melhores forem as condições ambientais (ensino de qualidade, um ambiente estimulante, atenção personalizada ou um ambiente familiar favorável aos estudos), melhores serão os resultados acadêmicos.

E, no entanto, muitas vezes encontramos alunos que, contra todas as probabilidades, atingem níveis acadêmicos excepcionais. O que eles estão fazendo de diferente? Não se trata apenas de estudar mais, mas de estudar melhor. Este artigo explora os hábitos apoiados pela ciência cognitiva e educacional que esses alunos aplicam sistematicamente para se destacar.

1. Prática deliberada e autoavaliação constante

Inspirado no trabalho do psicólogo sueco Anders Ericsson, o conceito de prática deliberada vai além do simples estudo: envolve o foco intencional nos pontos fracos, o recebimento de feedback e o ajuste contínuo das estratégias. É o mesmo princípio usado por atletas e músicos de elite.

Esse tipo de prática de estudo pode ser ensinado nas próprias escolas, como no caso do programa Talentos da Pontificia Universidad Católica do Perú.

Os alunos de alto potencial do ensino médio recebem problemas adaptados ao seu nível específico de proficiência, com feedback imediato. Os participantes do programa se destacaram em olimpíadas internacionais de matemática, mostrando que essa técnica funciona mesmo em contextos de recursos limitados.

2. Planejamento e gerenciamento de tempo

Os alunos bem-sucedidos dividem seus estudos em blocos focados com objetivos definidos, usando estratégias metacognitivas para avaliar e ajustar seu progresso. Essa habilidade de autorregulação foi amplamente estudada por B. J. Zimmerman e D. H. Schunk, psicólogos educacionais que realizaram pesquisas seminais sobre como os alunos planejam, monitoram e avaliam seu próprio aprendizado.

A técnica mais comum entre esses alunos é organizar seu tempo em períodos de 25 a 45 minutos de concentração profunda, seguidos de intervalos estratégicos, acompanhados de revisões semanais para ajustar e otimizar o sistema de planejamento pessoal.

Na Colômbia, a Red de Estudiantes de Excelencia (REDEC) implementou um programa de treinamento em planejamento estratégico para alunos de baixa renda em Medellín em 2023. Os resultados mostraram que aqueles que aplicaram consistentemente métodos de planejamento estruturado melhoraram suas notas em apenas um semestre, independentemente de sua situação socioeconômica.

3. Recuperação ativa e teste prático

Uma das técnicas mais poderosas é a prática de recuperar ativamente as informações, em vez de apenas relê-las. Métodos como cartões de memória, testes práticos e a “técnica de Feynman” ativam a consolidação profunda do conhecimento.

Os cartões de memória forçam o aluno a lembrar ativamente a resposta antes de vê-la, o que fortalece as conexões neurais associadas ao aprendizado; sua eficácia aumenta quando aplicados com repetições espaçadas.

Os testes práticos envolvem autotestes com perguntas semelhantes às de um exame real, o que não apenas revela lacunas no conhecimento, mas também treina o cérebro para acessar informações rapidamente sob pressão.

Por fim, a técnica de Feynman consiste em explicar um conceito como se ele estivesse sendo ensinado a outra pessoa, usando uma linguagem simples; esse processo revela o que realmente foi compreendido e o que não foi, facilitando a reorganização mental e aprofundando o conhecimento.

Existem ferramentas digitais, como Anki e Quizlet, que podem ajudar a elaborar testes e flashcards, mas com uma abordagem sistemática: eles criam seus próprios flashcards, revisam-nos diariamente e os adaptam de acordo com seu progresso.

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) implementou um sistema de aprendizado baseado em recuperação ativa para alunos de escolas públicas. Usando uma plataforma de prática espaçada projetada especificamente para contextos com acesso limitado à Internet, eles conseguiram fazer com que os alunos de comunidades marginalizadas aumentassem significativamente seu desempenho, com vários finalistas nacionais vindos das regiões mais pobres do país.

Efeito de espaçamento e repetição distribuída

Evitar o estudo de última hora é fundamental. O espaçamento do estudo ao longo do tempo melhora a retenção de longo prazo, como mostra um dos estudos mais influentes sobre o assunto.

Os alunos com alto desempenho usam sistemas de revisão programada, revisando o material anterior de acordo com as curvas de esquecimento calculadas. As curvas de esquecimento baseiam-se em um modelo proposto pela primeira vez pelo psicólogo alemão Hermann Ebbinghaus, que mediu por quanto tempo uma pessoa retém informações se não as revisa. Esse modelo mostra que esquecemos a maior parte do conteúdo logo após aprendê-lo, a menos que o revisemos em intervalos estratégicos. Para calcular quando revisar, os algoritmos são usados para estimar o ponto em que estamos prestes a esquecer as informações (antes que elas sejam completamente perdidas).

Também podem ser usados horários específicos em que as sessões de revisão são estrategicamente distribuídas para maximizar a retenção.

O Instituto Nacional de Educação Tecnológica da Argentina desenvolveu o programa Distributed Study para alunos de treinamento técnico, implementando um método em que os exames parciais incluem sistematicamente o conteúdo de todos os módulos anteriores em proporções decrescentes.

Os alunos que seguiram esse modelo apresentaram retenção de mais de 85% do material aprendido no início do ano, em comparação com 35% nos grupos de controle.

Higiene do sono e cuidados físicos e mentais

Dormir bem não é um luxo, mas uma estratégia de estudo. Pesquisas mostram que o sono adequado fortalece a memória e melhora o desempenho acadêmico. Muitos alunos de alto desempenho também praticam a atenção plena (mindfulness) ou pausas ativas (pequenas pausas durante o estudo nas quais eles se envolvem em movimentos físicos leves).

Por exemplo, a Faculdade de Medicina da Universidade dos Andes desenvolveu programas e cursos voltados para o bem-estar do aluno e o desenvolvimento de habilidades para a vida universitária. Por exemplo, eles oferecem o curso Tools for university life, que visa a apoiar a adaptação dos alunos ao ambiente acadêmico e promover sua autonomia.

Mentalidade de crescimento

De acordo com a psicóloga Carol S. Dweck, professora da Universidade de Stanford e autora do livro Mindset: The Attitude of Success, os alunos que acreditam que sua inteligência pode ser desenvolvida com esforço são mais persistentes, resilientes e bem-sucedidos.

Um exemplo notável é o programa implementado pelo Ministério da Educação e pelo Centro de Inovação em Educação da Fundación Chile, que integrou essa perspectiva ao desenvolvimento socioemocional de alunos em áreas vulneráveis, obtendo melhorias significativas na motivação e no desempenho acadêmico.

As práticas concretas que ajudam a cultivar essa mentalidade incluem a manutenção de diários de aprendizagem para registrar o progresso, a reformulação dos fracassos como oportunidades de melhoria e a busca ativa de desafios que os tirem da zona de conforto.

Em várias escolas públicas do México, a iniciativa Mentalidad sin fronteras implementou um programa de oito semanas voltado para o desenvolvimento de uma mentalidade de crescimento em alunos do ensino médio de áreas marginalizadas. Os resultados foram surpreendentes: as taxas de evasão escolar caíram 35%, enquanto as notas médias aumentaram significativamente, especialmente entre os alunos que antes eram rotulados como “sem desempenho”. O mais notável é que essas mudanças persistiram dois anos após a intervenção inicial.

Aprendizagem estratégica e colaborativa

Os alunos com alto desempenho não estudam isoladamente. Ao contrário dos estereótipos, eles estabelecem redes de aprendizagem colaborativa altamente eficazes em que cada membro traz seus pontos fortes para a mesa. Eles usam metodologias como “ensino recíproco” e “explicação entre pares”, técnicas que multiplicam a compreensão conceitual.

A diferença está na estrutura: eles não são simplesmente grupos de estudo, mas comunidades organizadas com funções definidas, objetivos claros e métodos específicos para resolver problemas complexos coletivamente.

A Rede Latino-Americana de Jovens para a Ciência (RedLJC) criou “círculos de excelência” em universidades públicas do Peru, Equador e Bolívia. Esses grupos interdisciplinares usam um método sistematizado de aprendizado colaborativo em que estudantes de diferentes áreas se reúnem semanalmente para tratar de problemas sob várias perspectivas. Os participantes melhoraram significativamente suas notas e, o que é mais importante, desenvolveram projetos de pesquisa que receberam reconhecimento internacional, demonstrando que a aprendizagem colaborativa estratégica melhora os resultados que seriam impossíveis de alcançar individualmente.

Mistério resolvido: desempenho ao alcance de todos

O desempenho acadêmico excepcional não é um mistério reservado a poucos privilegiados. É uma combinação de hábitos estratégicos, mensuráveis e acessíveis que foram validados tanto pela ciência cognitiva quanto pela experiência prática no contexto latino-americano.

A boa notícia é que essas estratégias são transferíveis e escalonáveis, ou seja, podem ser aplicadas em diferentes contextos e ambientes. O desafio agora é transformar esse conhecimento em políticas educacionais eficazes e práticas pedagógicas acessíveis a todos.

Guillermo José Navarro del Toro não presta consultoria, trabalha, possui ações ou recebe financiamento de qualquer empresa ou organização que poderia se beneficiar com a publicação deste artigo e não revelou nenhum vínculo relevante além de seu cargo acadêmico.