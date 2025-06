Enriquecimento de urânio: como um elemento espantosamente comum é processado para alimentar reatores e construir bombas O enriquecimento do urânio concentra um tipo específico do átomo capaz de liberar enormes quantidades de energia. The Conversation|Do R7 27/06/2025 - 10h17 (Atualizado em 27/06/2025 - 10h17 ) twitter

Quando a maioria das pessoas ouve a palavra “urânio”, logo vem à mente nuvens de explosões em forma de cogumelo, conflitos da Guerra Fria ou nas barras verdes brilhantes da ficção científica. Mas o urânio não é apenas combustível para medos apocalípticos. É também um elemento surpreendentemente comum que desempenha um papel crucial na energia, na medicina e na geopolítica modernas.

O urânio voltou ao centro das atenções globais em junho de 2025, quando os EUA lançaram ataques militares contra locais no Irã que se acredita abrigavam urânio altamente enriquecido, uma ação que reacendeu discussões urgentes sobre proliferação nuclear. Muitas manchetes mencionaram o enriquecimento de urânio em 60% pelo Irã, mas o que isso realmente significa?

Como bioquímico, estou interessado em desmistificar esse elemento frequentemente mal compreendido.

O que é urânio?

‌



O urânio ocupa a 92ª posição na tabela periódica e é um elemento metálico radioativo. A radioatividade é um processo natural em que alguns átomos – como o urânio, o tório e o rádio – se decompõem por conta própria, liberando energia.

O químico alemão Martin Heinrich Klaproth identificou inicialmente o urânio em 1789 e deu-lhe o nome do planeta Urano, então recém-descoberto. Seu verdadeiro poder, no entanto, só foi revelado no século XX, quando cientistas descobriram que os átomos de urânio podiam ser partidos por meio de um processo conhecido como fissão nuclear. Na fissão, o núcleo de um átomo é dividido em dois ou mais núcleos, liberando grandes quantidades de energia.

‌



O urânio é encontrado em quase todos os lugares. Ele está presente em rochas, solo e água. Existem traços de urânio até em plantas e animais, embora em quantidades mínimas. A maior parte dele é encontrada na crosta terrestre, de onde é extraído e depois concentrado para aumentar a quantidade de sua forma radioativa mais útil, o urânio-235.

O dilema do enriquecimento

‌



O urânio-235 é um isótopo do urânio. Um isótopo é uma versão de um elemento que tem a mesma identidade básica, mas pesa um pouco mais ou menos. Pense nas maçãs da mesma árvore. Algumas são grandes e outras são pequenas, mas todas são maçãs – mesmo que tenham pesos ligeiramente diferentes. Basicamente, um isótopo é o mesmo elemento, mas com uma massa diferente.

O urânio não processado é composto principalmente por urânio-238. Ele contém apenas aproximadamente 0,7% de urânio-235, o isótopo que permite que ocorra a maior parte da fissão nuclear. Portanto, o processo de enriquecimento concentra o urânio-235.

O enriquecimento pode tornar o urânio mais útil para o desenvolvimento de armas nucleares, uma vez que o urânio natural não tem urânio-235 suficiente para funcionar bem em reatores ou armas. O processo geralmente acontece em três etapas.

A primeira etapa é converter o urânio em um gás, chamado hexafluoreto de urânio. Na segunda etapa, o gás é canalizado para uma máquina chamada centrífuga, que gira muito rápido. Como o urânio-235 é um pouco mais leve que o urânio-238, ele se move mais lentamente para a extremidade externa da centrífuga enquanto ela gira, e os dois isótopos se separam.

É como uma centrífuga de salada para separar a água da alface. Uma única centrifugação não faz muita diferença, então o gás é centrifugado em várias centrífugas consecutivas até que o urânio-235 fique concentrado.

O urânio normalmente pode alimentar usinas nucleares e gerar eletricidade quando é enriquecido em 3% a 5%, o que significa que 3% a 5% do urânio é urânio-235. Com 20% de enriquecimento, o urânio-235 é considerado urânio altamente enriquecido, e 90% ou mais é conhecido como urânio para uso militar.

Três gráficos circulares mostrando a proporção de isótopos em cada tipo de urânio. O urânio natural é quase todo U238, o urânio pouco enriquecido é 3% a 20% U235, e o urânio a The Conversation

Este alto grau de concentração é usado em armas nucleares porque pode sustentar uma reação em cadeia rápida e descontrolada, que libera uma grande quantidade de energia em comparação com os outros isótopos de urânio.

Os poderes variados do urânio

Embora muitas manchetes se concentrem no potencial militar do urânio, esse elemento também desempenha um papel vital na vida moderna. Em baixos níveis de enriquecimento, a energia do urânio fornece quase 10% da eletricidade mundial.

Nos EUA, muitas usinas nucleares funcionam com combustível de urânio, produzindo energia livre de emissões de carbono. Além disso, algumas terapias contra câncer e tecnologias de diagnóstico por imagem utilizam urânio para tratar doenças.

As chaminés fumegantes de uma usina nuclear The Conversation

Na tecnologia naval, submarinos e porta-aviões movidos a energia nuclear dependem do urânio enriquecido para operar silenciosamente e com eficiência durante anos.

O urânio tem uma história de dualidade. É um mineral extraído de rochas antigas que pode iluminar uma cidade ou apagá-la do mapa. Não é apenas uma relíquia da Guerra Fria ou da ficção científica. É real, é poderoso e está moldando nosso mundo – desde conflitos globais até clínicas de câncer, desde a rede de energia até a diplomacia internacional.

No final das contas, o verdadeiro poder não está apenas na energia liberada pelo elemento. Está na forma como as pessoas escolhem usá-lo.

