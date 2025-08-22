Estigma contra Educação a Distância é problema real que impacta desempenhos e precisa ser combatido
Estudo realizado com 700 estudantes de todo o país comparou o desempenho de alunos de EaD com os de cursos presenciais. Resultados...
É fato: o Brasil ainda tem preconceito contra a Educação a Distância (EaD). Apesar do crescimento exponencial da modalidade, ela ainda é vista por muitos como uma alternativa de “segunda linha”. Mais fácil, menos exigente, menos prestigiada.
É fato: o Brasil ainda tem preconceito contra a Educação a Distância (EaD). Apesar do crescimento exponencial da modalidade, ela ainda é vista por muitos como uma alternativa de “segunda linha”. Mais fácil, menos exigente, menos prestigiada.
Essa percepção, embora pareça inofensiva à primeira vista, tem efeitos concretos e profundos sobre os estudantes que a utilizam. Um estudo que realizamos com alunos de uma das instituições privadas de ensino mais bem avaliadas do país revelou que o estigma contra a EaD pode prejudicar diretamente os desempenhos acadêmicos. E mostrou também que isso acontece não por causa da qualidade das aulas, mas devido a [mecanismos psicológicos, ativados por esse julgamento social preestabelecido.][https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-01032023-144052/publico/JarioJosedosSantosJunior_revisada.pdf]
Essa percepção, embora pareça inofensiva à primeira vista, tem efeitos concretos e profundos sobre os estudantes que a utilizam. Um estudo que realizamos com alunos de uma das instituições privadas de ensino mais bem avaliadas do país revelou que o estigma contra a EaD pode prejudicar diretamente os desempenhos acadêmicos. E mostrou também que isso acontece não por causa da qualidade das aulas, mas devido a [mecanismos psicológicos, ativados por esse julgamento social preestabelecido.][https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-01032023-144052/publico/JarioJosedosSantosJunior_revisada.pdf]
Popularização, preconceito e contradição
A Educação a Distância vive, no Brasil, uma contradição fundamental. Por um lado, tornou-se a principal porta de entrada para o ensino superior, respondendo por cerca da metade das novas matrículas em 2023, segundo o Inep. Por outro, ainda carrega o peso de uma desvalorização social persistente.
A Educação a Distância vive, no Brasil, uma contradição fundamental. Por um lado, tornou-se a principal porta de entrada para o ensino superior, respondendo por cerca da metade das novas matrículas em 2023, segundo o Inep. Por outro, ainda carrega o peso de uma desvalorização social persistente.
Estudos anteriores já haviam apontado que cursos EaD, mesmo em universidades de excelência, são muitas vezes percebidos como inferiores em qualidade, rigor e prestígio. Essa percepção não apenas é injusta, mas tem efeitos reais — e mensuráveis — sobre a autoestima, a motivação e o desempenho dos estudantes.
Estudos anteriores já haviam apontado que cursos EaD, mesmo em universidades de excelência, são muitas vezes percebidos como inferiores em qualidade, rigor e prestígio. Essa percepção não apenas é injusta, mas tem efeitos reais — e mensuráveis — sobre a autoestima, a motivação e o desempenho dos estudantes.
Nosso estudo foi realizado com cerca de 700 estudantes de EaD de uma única instituição, distribuídos por vários estados do pais. Testamos o impacto do estigma ativado de forma sutil. Os participantes foram convidados a realizar uma prova com questões de alta dificuldade. Para um grupo, informamos que o objetivo do teste era comparar o desempenho de alunos de cursos EaD com os de cursos presenciais.
Nosso estudo foi realizado com cerca de 700 estudantes de EaD de uma única instituição, distribuídos por vários estados do pais. Testamos o impacto do estigma ativado de forma sutil. Os participantes foram convidados a realizar uma prova com questões de alta dificuldade. Para um grupo, informamos que o objetivo do teste era comparar o desempenho de alunos de cursos EaD com os de cursos presenciais.
Estereótipo que gera estigma imediato
Essa simples frase foi suficiente para ativar o estereótipo: a ideia de que estudantes EaD seriam, de antemão, menos capazes. Outros grupos receberam versões diferentes da instrução, com ou sem menções à reputação da instituição de ensino.
Essa simples frase foi suficiente para ativar o estereótipo: a ideia de que estudantes EaD seriam, de antemão, menos capazes. Outros grupos receberam versões diferentes da instrução, com ou sem menções à reputação da instituição de ensino.
Os resultados foram claros e consistentes. Aqueles que foram expostos ao estereótipo performaram pior no teste. A ativação do julgamento externo foi suficiente para provocar insegurança e afetar a capacidade de concentração e raciocínio. Por outro lado, estudantes que também receberam o estereótipo, mas foram lembrados da reputação da instituição antes da prova, tiveram desempenho significativamente melhor, inclusive superando os outros grupos. Isso mostra que, embora o preconceito prejudique, seu impacto pode ser neutralizado quando os alunos se sentem pertencentes a um grupo valorizado.
Os resultados foram claros e consistentes. Aqueles que foram expostos ao estereótipo performaram pior no teste. A ativação do julgamento externo foi suficiente para provocar insegurança e afetar a capacidade de concentração e raciocínio. Por outro lado, estudantes que também receberam o estereótipo, mas foram lembrados da reputação da instituição antes da prova, tiveram desempenho significativamente melhor, inclusive superando os outros grupos. Isso mostra que, embora o preconceito prejudique, seu impacto pode ser neutralizado quando os alunos se sentem pertencentes a um grupo valorizado.
Esses resultados também foram confirmados por indicadores emocionais. Medimos os níveis de ansiedade e o foco preventivo — um estado psicológico caracterizado por cautela excessiva e autocensura, que prejudica o desempenho acadêmico. Estudantes lembrados da reputação da instituição apresentaram níveis significativamente menores desses estados negativos.
Esses resultados também foram confirmados por indicadores emocionais. Medimos os níveis de ansiedade e o foco preventivo — um estado psicológico caracterizado por cautela excessiva e autocensura, que prejudica o desempenho acadêmico. Estudantes lembrados da reputação da instituição apresentaram níveis significativamente menores desses estados negativos.
Isso reforça a hipótese de que o sentimento de pertencimento a um grupo reconhecido é uma ferramenta poderosa de proteção psicológica. Essas descobertas se alinham à literatura sobre ameaça de estereótipos, que mostra como o simples fato de ser associado a um grupo estigmatizado pode sabotar a performance de indivíduos, mesmo em contextos meritocráticos. Também se conectam a estudos que indicam que símbolos positivos de identidade coletiva, como a reputação de uma instituição, podem reverter esse efeito.
Isso reforça a hipótese de que o sentimento de pertencimento a um grupo reconhecido é uma ferramenta poderosa de proteção psicológica. Essas descobertas se alinham à literatura sobre ameaça de estereótipos, que mostra como o simples fato de ser associado a um grupo estigmatizado pode sabotar a performance de indivíduos, mesmo em contextos meritocráticos. Também se conectam a estudos que indicam que símbolos positivos de identidade coletiva, como a reputação de uma instituição, podem reverter esse efeito.
O que torna esse fenômeno ainda mais grave é sua invisibilidade. Muitas vezes, os alunos não verbalizam o sentimento de inadequação. Mas internalizam o julgamento. Acreditam que, por serem estudantes de EaD, precisam “provar” mais, justificarem-se mais, esforçarem-se mais para serem levados a sério. E isso mina confianças, motivações e, como demonstramos, as próprias capacidades cognitivas diante de um desafio.
O que torna esse fenômeno ainda mais grave é sua invisibilidade. Muitas vezes, os alunos não verbalizam o sentimento de inadequação. Mas internalizam o julgamento. Acreditam que, por serem estudantes de EaD, precisam “provar” mais, justificarem-se mais, esforçarem-se mais para serem levados a sério. E isso mina confianças, motivações e, como demonstramos, as próprias capacidades cognitivas diante de um desafio.
Importa lembrar que esse preconceito contra a educação a distância não nasceu com a pandemia. Já existia antes e foi registrado em diferentes contextos, tanto no Brasil quanto no exterior. O que a pandemia fez foi massificar a experiência do ensino remoto — inclusive em instituições tradicionalmente presenciais — e, assim, tornar o debate mais urgente. A naturalização da ideia de que o EaD é mais fácil ou menos legítimo impacta especialmente estudantes de classes sociais mais baixas, que dependem dessa modalidade para acessar o ensino superior.
Importa lembrar que esse preconceito contra a educação a distância não nasceu com a pandemia. Já existia antes e foi registrado em diferentes contextos, tanto no Brasil quanto no exterior. O que a pandemia fez foi massificar a experiência do ensino remoto — inclusive em instituições tradicionalmente presenciais — e, assim, tornar o debate mais urgente. A naturalização da ideia de que o EaD é mais fácil ou menos legítimo impacta especialmente estudantes de classes sociais mais baixas, que dependem dessa modalidade para acessar o ensino superior.
Crescimento de 300% que merece mais atenção pedagógica
Hoje, o ensino a distância (EaD) já representa praticamente metade do ensino superior no Brasil, e quase 80% da oferta de novas vagas em cursos superiores, segundo os dados mais recentes do Censo da Educação Superior.
Hoje, o ensino a distância (EaD) já representa praticamente metade do ensino superior no Brasil, e quase 80% da oferta de novas vagas em cursos superiores, segundo os dados mais recentes do Censo da Educação Superior.
Enquanto, no Brasil, as matrículas de cursos presenciais caíram cerca de 30% entre 2013 e 2023, as matrículas de cursos a distância cresceram mais de 300%. A grande maioria dessas matrículas ocorre na rede privada, mais de 95%. Por terem mensalidade mais barata do a que cursos presenciais, essa modalidade de ensino se reforça com papel central na porta de acesso ao ensino superior para as classes C, D e E, que historicamente têm menos acesso a universidades públicas.
Enquanto, no Brasil, as matrículas de cursos presenciais caíram cerca de 30% entre 2013 e 2023, as matrículas de cursos a distância cresceram mais de 300%. A grande maioria dessas matrículas ocorre na rede privada, mais de 95%. Por terem mensalidade mais barata do a que cursos presenciais, essa modalidade de ensino se reforça com papel central na porta de acesso ao ensino superior para as classes C, D e E, que historicamente têm menos acesso a universidades públicas.
Essas tendências revelam que o estigma contra o EaD atinge justamente os grupos que mais dependem dele para ascensão social e educacional. Portanto, combater o estigma contra essa modalidade é de alta relevância. E, como mostra nossa pesquisa, isso pode ser feito com ações simples. Como por exemplo lembrar aos estudantes que pertencem a uma instituição de prestígio, para aqueles que fazem parte de uma.
Essas tendências revelam que o estigma contra o EaD atinge justamente os grupos que mais dependem dele para ascensão social e educacional. Portanto, combater o estigma contra essa modalidade é de alta relevância. E, como mostra nossa pesquisa, isso pode ser feito com ações simples. Como por exemplo lembrar aos estudantes que pertencem a uma instituição de prestígio, para aqueles que fazem parte de uma.
O preconceito contra o EaD não é um obstáculo ao desempenho. E a solução começa com o reconhecimento, e com o compromisso das instituições de ensino em proteger, valorizar e incluir todos os seus estudantes, independentemente da modalidade que escolheram para aprender.
O preconceito contra o EaD não é um obstáculo ao desempenho. E a solução começa com o reconhecimento, e com o compromisso das instituições de ensino em proteger, valorizar e incluir todos os seus estudantes, independentemente da modalidade que escolheram para aprender.
Henrique Heidtmann Neto é fundador da plataforma educacional 2bFounder.
Henrique Heidtmann Neto é fundador da plataforma educacional 2bFounder.
Jorge Jacob não presta consultoria, trabalha, possui ações ou recebe financiamento de qualquer empresa ou organização que poderia se beneficiar com a publicação deste artigo e não revelou nenhum vínculo relevante além de seu cargo acadêmico.
Jorge Jacob não presta consultoria, trabalha, possui ações ou recebe financiamento de qualquer empresa ou organização que poderia se beneficiar com a publicação deste artigo e não revelou nenhum vínculo relevante além de seu cargo acadêmico.