Gota: de aflição da realeza a uma doença das massas A gota não é mais uma doença de reis e rainhas, pois esse doloroso distúrbio articular pode afetar qualquer pessoa. The Conversation|Do R7 07/03/2025 - 10h27 (Atualizado em 07/03/2025 - 10h27 )

“A rainha teve um ataque de gota! Rápido!”

Assim exclamou a rabugenta Sra. Meg no filme “A Favorita”, de Yorgos Lanthimos, no qual Olivia Colman interpreta uma rainha Anne moribunda e acima do peso. A rainha sofria de gota, entre muitas outras doenças, um distúrbio que causa inflamação nas articulações e dor intensa.

No filme, enquanto grita de dor, seus pés inchados são enrolados em tiras de bife macio. No dia seguinte, sua futura favorita, Abigail, coleta ervas silvestres para fazer um cataplasma para ela. Ela acha que é um pouco mais eficaz do que o bife cru.

É preciso ter pena da Rainha Ana. Ela realmente não teve muita escolha, já que os médicos de sua época não tinham outras opções para tratar a gota além do charlatanismo.

É possível que ela tenha sido submetida a muitos outros tratamentos absurdos da época para aliviar os sintomas, como queimar os vasos sanguíneos que irrigavam os pés, banhá-los com gordura de ganso ou fazer sangria com sanguessugas. Quando ela faleceu em 1714, com apenas 49 anos, a morte pode ter sido um alívio bem-vindo.

A Rainha Ana não foi o único membro da realeza a sofrer de gota. O príncipe regente George (mais tarde George IV) também sofria do mesmo mal. A gota, então, passou a ser associada à aristocracia e ao excesso de indulgência.

A gota ainda afeta muitas pessoas. De fato, estima-se que, em 2020, a gota afetou quase 56 milhões de pessoas em todo o mundo, um número que deve crescer para 96 milhões até 2050. Portanto, uma condição que antes era considerada uma doença de reis e rainhas agora é uma doença das massas, com pacientes mais jovens também sendo diagnosticados.

Felizmente, as tiras de carne crua e as ervas não são mais necessárias. Agora sabemos muito mais sobre como tratar a gota e como evitar que ela volte a ocorrer.

Entendendo a gota

A gota é uma artropatia por cristais - um grupo de distúrbios articulares que ocorrem quando cristais se acumulam nas articulações e nos tecidos moles. A gota se desenvolve quando os níveis de ácido úrico aumentam na corrente sanguínea, antes de se infiltrar nas articulações, onde se solidifica e se transforma em cristais semelhantes a agulhas que inflamam as articulações, tornando-as incrivelmente doloridas.

E quando digo “dolorido”, realmente quero dizer dolorido: muitas pessoas que sofrem de gota geralmente a descrevem como uma das piores dores que já sentiram. Ela afeta mais comumente o dedão do pé e pode tornar insuportável até mesmo o mais leve toque na pele.

Alguns pacientes com gota dormem com um levantador especial sobre o pé, que sustenta a roupa de cama como uma barraca, porque não conseguem suportar nem mesmo o peso de um lençol sobre a articulação afetada.

A gota pode afetar outras articulações. Ela também pode causar o desenvolvimento de “tofos” (inchaços duros ao redor das articulações e das orelhas).

A gota geralmente ocorre em surtos ou ataques, antes de se acalmar com o tratamento e ficar dormente. Mas ela pode reaparecer, exigindo um tratamento mais agudo.

O diagnóstico de gota baseia-se nos sintomas clássicos: dor excruciante, inchaço dentro e ao redor da articulação afetada e vermelhidão. O exame microscópico do fluido retirado da articulação inchada também pode mostrar cristais e geralmente há níveis elevados de ácido úrico nos exames de sangue.

Ácido úrico elevado

Os níveis elevados de ácido úrico geralmente estão associados a excesso de álcool, obesidade, diabetes e hipertensão. Descobriu-se que uma dieta rica em alimentos ricos em purinas tem a associação mais forte.

Purinas são compostos constituídos de ácido úrico. Os alimentos ricos em purinas incluem carnes e vísceras, peixes oleosos, como cavala e anchova, e alimentos fermentados, como marmite e cerveja. Pode ser uma boa ideia evitar esses alimentos em excesso se você sofre de episódios frequentes de gota.

Medicação

No entanto, é improvável que as mudanças na dieta, por si só, consigam evitar os sintomas da gota. Os medicamentos podem tratar um episódio agudo de gota e evitar sua recorrência.

Quando as articulações estão inflamadas, as opções incluem medicamentos anti-inflamatórios como ibuprofeno, naproxeno ou medicamentos esteroides. Outra opção é a colchicina, que normalmente é usada por períodos curtos e pode ser muito eficaz, embora geralmente cause crises de diarreia.

Quando a inflamação tiver se acalmado, é importante prevenir ataques futuros. O Allopurinol pode reduzir os níveis de ácido úrico e, portanto, o risco de novos ataques. Também há evidências que sugerem que comer cerejas ou beber suco de cereja pode reduzir o risco de ataques de gota, especialmente se combinado com aloprinol.

Se quiser ficar livre da gota, talvez seja hora de considerar a possibilidade de tomar medidas preventivas fazendo modificações sutis no estilo de vida. Mantenha um peso saudável, tenha uma dieta balanceada, reduza o consumo de álcool, faça exercícios regularmente e mantenha-se bem hidratado.

Dan Baumgardt não presta consultoria, trabalha, possui ações ou recebe financiamento de qualquer empresa ou organização que poderia se beneficiar com a publicação deste artigo e não revelou nenhum vínculo relevante além de seu cargo acadêmico.