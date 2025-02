O que é uma oligarquia? Os Estados Unidos estão prestes a se tornar uma? Joe Biden alertou que “uma oligarquia está tomando forma nos Estados Unidos”. O que é uma oligarquia? E os Estados Unidos estão se... The Conversation|Do R7 20/01/2025 - 08h06 (Atualizado em 20/01/2025 - 08h06 ) twitter

Em seu discurso de despedida, o presidente dos EUA que está deixando o cargo, Joe Biden, advertiu que “uma oligarquia está tomando forma nos Estados Unidos com extrema riqueza, poder e influência que literalmente ameaça toda a nossa democracia”.

O comentário sugere que, no segundo mandato de Donald Trump como presidente, serão os bilionários, e não as pessoas, que moldarão as políticas públicas.

Há certamente algumas evidências de que a cautela sinistra de Biden deve ser levada a sério. O homem mais rico do mundo e proprietário da X, Elon Musk, tem sido um apoiador declarado do candidato republicano. Outros magnatas bilionários da tecnologia que visitaram Trump em sua mansão em Mar-a-Lago após sua vitória nas eleições de 2024 incluem Mark Zuckerberg, da Meta, Jeff Bezos, da Amazon, Tim Cook, da Apple, e Sundar Pichai, executivo-chefe do Google.

Não há nada de incomum no fato de os líderes empresariais quererem ser ouvidos por um novo presidente. O que preocupa Biden e outros é que muitos dos influentes apoiadores de Trump também possuem plataformas de mídia e têm a capacidade de influenciar a opinião pública.

Esses novos titãs da tecnologia devem ser vistos como oligarcas?

O que é uma oligarquia?

Como muitas das categorias acadêmicas e científicas que ainda usamos hoje, a oligarquia foi originalmente definida pelo filósofo grego Aristóteles.

Em A Política, ele argumentou que as pessoas são “animais políticos”, sociais por natureza, e instintivamente querem viver em uma comunidade. Ele estudou diferentes governos do mundo antigo e concluiu que havia seis tipos essenciais.

Um Estado poderia ser governado por um único líder, por um pequeno grupo de elites ou pela participação em massa do povo. Se a liderança agisse em benefício comum (koinê sumpheron), ele chamava essas constituições de monarquia, aristocracia ou política, respectivamente.

Se as constituições se tornassem corruptas e a liderança agisse apenas para promover seus próprios interesses, ele as rotulava de tirania, oligarquia e democracia.

Grande pintura de muitos pensadores da Grécia Antiga

Portanto, para Aristóteles, uma oligarquia é uma forma corrupta de governo. É quando o poder está nas mãos de um pequeno grupo de elites que promovem seus próprios interesses em vez do bem comum.

Em termos aristotélicos, a democracia também é uma forma corrupta de governo em que a maioria usa seu poder para abusar das minorias. Embora o termo democracia tenha sido reabilitado e geralmente seja visto como algo positivo, a palavra oligarquia manteve suas conotações negativas.

Oligarquias modernas

Na política moderna, o termo oligarca é usado com mais frequência em um contexto russo. Após o colapso da União Soviética em 1991, magnatas oportunistas fizeram enormes fortunas com a compra de ativos estatais, como empresas de energia e instituições financeiras, o que também lhes trouxe uma influência política significativa como resultado.

Entretanto, desde que Vladimir Putin se tornou presidente em 2000, a Rússia tem se tornado cada vez mais autoritária. Embora ainda exista uma classe oligárquica, seu poder foi controlado. Eles não devem desafiar o poder ou a visão de Putin para o Estado.

Embora a China seja ostensivamente um estado comunista, o índice de Gini (a medida da desigualdade social) explodiu nos últimos anos à medida que um pequeno grupo de elites se tornou cada vez mais rico.

Apesar do compromisso oficial do Estado com os princípios socialistas, o cientista político Ming Xia argumenta que a China está fazendo agora a transição para uma oligarquia moderna.

E quanto aos Estados Unidos e à Austrália?

Apesar do alerta de Biden sobre uma possível oligarquia, os cientistas políticos Martin Gilens e Benjamin Page argumentaram em 2014 que os EUA já eram uma.

Os EUA têm as características essenciais de uma democracia liberal (eleições justas e regulares, liberdade de expressão e uma imprensa independente). Mas Gilens e Page temiam que as grandes empresas e um pequeno grupo de cidadãos ricos tivessem uma influência desproporcional sobre as políticas.

Também na Austrália, pode-se argumentar que uma oligarquia está surgindo ou já se estabeleceu.

A Austrália tem uma economia de tamanho semelhante à da Rússia e uma lista crescente de bilionários que parecem ter influência significativa sobre as políticas governamentais.

O poder da família Murdoch e seu império de mídia é bem documentado. Também vimos o aumento da atividade política de outros bilionários, incluindo Gina Rinehart, Andrew Forrest e Clive Palmer, que chegou a fundar seu próprio partido político.

Não há dúvida de que os bilionários nos EUA e na Austrália têm enorme poder e influência. Mas isso, por si só, não constitui uma oligarquia.

Em termos aristotélicos, a característica que define uma oligarquia é o fato de a elite governante usar descaradamente seu status para seu próprio ganho pessoal, e não para o bem público.

Esse é um julgamento moral e cada vez mais difícil de ser feito quando muitos dos ultra-ricos possuem a mídia tradicional de notícias e as plataformas de mídia social que podem moldar a opinião pública.

No entanto, qualquer mudança em direção à oligarquia deve ser motivo de alarme para todos que valorizam a longa tradição democrática tanto nos EUA quanto na Austrália.

Seja um sintoma do trumpismo, como sugere Biden, ou parte de uma tendência mais longa, o fortalecimento de nossas instituições democráticas e a redução da desinformação e da informação incorreta que prevalecem nas mídias sociais são parte da solução.

Benjamin T. Jones não presta consultoria, trabalha, possui ações ou recebe financiamento de qualquer empresa ou organização que poderia se beneficiar com a publicação deste artigo e não revelou nenhum vínculo relevante além de seu cargo acadêmico.