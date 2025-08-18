Fofura que cura: pesquisa mostra que cães ajudam as pessoas a regular o estresse Resultados estimularam novos estudos para se aprofundar na eficiência dos pets em tratamentos psiquiátricos The Conversation|Do R7 18/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/08/2025 - 02h00 ) twitter

Novas pesquisas apontam redução dos níveis de cortisol em tutores de animais, mesmo durante situações de estresse Alinne Luise Cavalcanti/Sob Licença Creative Commons

Em uma pesquisa realizada em 2022 com 3.000 adultos norte-americanos, mais de um terço dos entrevistados relatou que, na maioria dos dias, eles se sentem “completamente sobrecarregados” pelo estresse. Ao mesmo tempo, um número cada vez maior de pesquisas documenta as consequências negativas para a saúde de níveis mais altos de estresse, que incluem aumento das taxas de câncer, doenças cardíacas, doenças autoimunes e até mesmo demência.

Considerando que é improvável que a vida diária das pessoas se torne menos estressante tão cedo, são necessárias maneiras simples e eficazes de atenuar esses efeitos.

É nesse ponto que os cães podem ajudar.

Como pesquisadores do Institute for Human-Animal Connection da Universidade de Denver, estudamos os efeitos que os companheiros animais têm sobre os humanos.

Dezenas de estudos nos últimos 40 anos confirmaram que cães de estimação ajudam os seres humanos a se sentirem mais relaxados. Isso explicaria o fenômeno crescente de pessoas que dependem de cães de apoio emocional para ajudá-las a navegar na vida cotidiana. Também foi demonstrado que os donos de cães têm um risco 24% menor de morte e uma chance quatro vezes maior de sobreviver por pelo menos um ano após um ataque cardíaco.

Agora, um novo estudo que realizamos com uma equipe de colegas sugere que os cães podem ter um efeito mais profundo e biologicamente mais complexo sobre os seres humanos do que os cientistas acreditavam anteriormente. E essa complexidade pode ter implicações profundas para a saúde humana.

Como o estresse funciona

A resposta humana ao estresse é um conjunto finamente ajustado e coordenado de várias vias fisiológicas. Estudos anteriores sobre os efeitos dos cães no estresse humano se concentraram em apenas uma via de cada vez. Em nosso estudo, reduzimos um pouco o foco e medimos vários indicadores biológicos do estado do corpo, ou biomarcadores, de ambas as principais vias de estresse do corpo. Isso nos permitiu obter um quadro mais completo de como a presença de um cão afeta o estresse no corpo humano.

As vias de estresse que medimos são o eixo hipotálamo-pituitária-adrenal, ou HPA e o eixo simpatoadrenal medular, ou SAM.

Quando uma pessoa passa por um evento estressante, o eixo SAM age rapidamente, desencadeando uma resposta de “luta ou fuga” que inclui um surto de adrenalina, levando a uma explosão de energia que nos ajuda a enfrentar as ameaças. Essa resposta pode ser medida por meio de uma enzima chamada alfa-amilase.

Ao mesmo tempo, mas um pouco mais lentamente, o eixo HPA ativa as glândulas adrenais para produzir o hormônio cortisol. Isso pode ajudar uma pessoa a enfrentar ameaças que podem durar horas ou até dias. Se tudo correr bem, quando o perigo acabar, ambos os eixos se acalmam e o corpo volta ao seu estado de calma.

Embora o estresse possa ser uma sensação desconfortável, ele tem sido importante para a sobrevivência humana. Nossos ancestrais caçadores-coletores tinham de responder efetivamente a eventos de estresse agudo como um ataque de animal. Nesses casos, uma resposta exagerada pode ser tão ineficaz quanto uma resposta insuficiente. Manter-se em uma zona ideal de resposta ao estresse maximizava as chances de sobrevivência dos seres humanos.

Depois que o cortisol é liberado pelas glândulas suprarrenais, ele acaba chegando à saliva, o que o torna um biomarcador facilmente acessível para rastrear respostas. Por esse motivo, a maioria das pesquisas sobre cães e estresse concentrou-se apenas no cortisol salivar.

Por exemplo, vários estudos descobriram que as pessoas expostas a uma situação estressante têm uma resposta de cortisol mais baixa se estiverem com um cão do que se estiverem sozinhas - ainda mais baixa do que se estiverem com um amigo.

Embora esses estudos tenham demonstrado que ter um cão por perto pode reduzir os níveis de cortisol durante um evento estressante, sugerindo que a pessoa está mais calma, suspeitamos que isso seja apenas parte da história.

O que nosso estudo mediu

Para o nosso estudo, recrutamos cerca de 40 proprietários de cães para participar de um teste de estresse laboratorial padrão-ouro, de 15 minutos. Isso envolve falar em público e fazer contas diante de um grupo de pessoas inexpressivas que se apresentam como especialistas em comportamento.

Os participantes foram designados aleatoriamente para levar seus cães ao laboratório com eles ou para deixá-los em casa. Medimos o cortisol em amostras de sangue coletadas antes, imediatamente depois e cerca de 45 minutos após o teste como um biomarcador da atividade do eixo HPA. E, diferentemente de estudos anteriores, também medimos a enzima alfa-amilase nas mesmas amostras de sangue como um biomarcador do eixo SAM.

Como esperado com base em estudos anteriores, as pessoas que tinham seu cão com elas apresentaram picos mais baixos de cortisol. Mas também descobrimos que as pessoas com seus cães apresentaram um pico claro de alfa-amilase, enquanto as que não tinham cães quase não apresentaram resposta.

A ausência de resposta pode parecer uma coisa boa, mas, na verdade, uma resposta plana da alfa-amilase pode ser um sinal de uma resposta desregulada ao estresse, frequentemente observada em pessoas com respostas de alto estresse, estresse crônico ou até mesmo TEPT. Essa falta de resposta é causada por um estresse crônico ou excessivo que pode alterar a forma como nosso sistema nervoso responde aos estressores.

Em contraste, os participantes com seus cães tiveram uma resposta mais equilibrada: O cortisol não subiu muito, mas a alfa-amilase ainda foi ativada. Isso mostra que eles estavam alertas e engajados durante todo o teste, conseguindo voltar ao normal em 45 minutos. Esse é o ponto ideal para lidar com o estresse de forma eficaz. Nossa pesquisa sugere que nossos companheiros caninos nos mantêm em uma zona saudável de resposta ao estresse.

Cães e saúde humana

Essa compreensão mais sutil dos efeitos biológicos dos cães sobre a resposta humana ao estresse abre possibilidades interessantes. Com base nos resultados do nosso estudo, nossa equipe iniciou um novo estudo usando milhares de biomarcadores para se aprofundar na biologia de como os cães de serviço psiquiátrico reduzem o TEPT em veteranos militares.

Mas uma coisa já está clara: os cães não são apenas uma boa companhia. Eles podem ser uma das ferramentas mais acessíveis e eficazes para se manter saudável em um mundo estressante.

Os autores não prestam consultoria, trabalham, possuem ações ou recebem financiamento de qualquer empresa ou organização que se beneficiaria deste artigo e não revelaram qualquer vínculo relevante além de seus cargos acadêmicos.