Políticas de Trump são mais que burras, são estúpidas, apontam pesquisas sobre a estupidez As ações do governo Trump em várias frentes exibem características cientificamente definidas como estupidez de vários tipos. The Conversation|Do R7 10/04/2025 - 10h26 (Atualizado em 10/04/2025 - 10h26 )

Antes de deixar o cargo de primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau chamou as políticas tarifárias de Donald Trump de “muito burras”. Essa pode ser uma descrição precisa de muitas políticas do governo Trump - mas a palavra mais objetivamente correta é “estúpida”.

De fato, o maior jornal de Quebec, Le Journal de Montréal, publicou uma foto de Trump na primeira página no início de fevereiro com a palavra “stupid” (estúpido) em fonte de 350 pontos. Alguns podem chamar isso de opinião, mas a ciência da estupidez nos diz que é mais uma definição.

Pesquisas recentes produziram um rótulo sucinto para as ações mal calculadas dos tomadores de decisão: estupidez.

Não se trata de um simples xingamento, mas de um fenômeno que engloba prejuízos e apresenta um conjunto de ações que são reconhecidamente disfuncionais ou estão tão em desacordo com qualquer curso de ação sensato que parece que uma agenda oculta pode estar envolvida.

Estupidez que faz todos perderem

De acordo com a visão seminal e transacional da estupidez humana de Carlo Cipolla, o falecido historiador econômico italiano, as interações se enquadram em quatro categorias:

Interações inteligentes que são benéficas para todos - um jogo de soma positiva como a noção de riqueza por meio de especialização e comércio do filósofo escocês Adam Smith; Interações inúteis que resultam em perda em um jogo de soma zero; Interações desonestas que resultam em um ganho em um jogo de soma zero; Interações estúpidas que fazem com que todas as partes sofram perdas.

O livre comércio é baseado em uma interação inteligente de soma positiva. A visão transacional de soma zero de Trump é que para todo vencedor há um perdedor.

Aparentemente, Trump não entende que tarifas só são bem-sucedidas se outros países não retaliarem. Mas outros países retaliam e, como o mundo está testemunhando agora, a guerra comercial resultante pode dizimar a economia global.

As medidas protecionistas de Trump destinadas a impulsionar a economia dos EUA podem, portanto, ser consideradas interações “estúpidas” que aprofundam e prolongam a depressão econômica.

A estupidez como ações reconhecíveis

Pesquisadores modernos também identificaram três conjuntos reconhecíveis de ações que incorporam a estupidez:

Ignorância confiante, que envolve pessoas que assumem riscos sem ter as habilidades necessárias para lidar com eles. Não se trata apenas de ignorar a própria ignorância - o que é explicado pelo efeito Dunning-Kruger - mas de ter autoconfiança apesar das evidências em contrário.

Trump pode saber o que não sabe e, por isso, delegou muitas tarefas ao dono da Tesla Elon Musk e ao arquiteto das tarifas comerciais Pete Navarro, sendo que ambos parecem não possuir tal consciência.

O fracasso por falta de atenção significa que as pessoas sabiam a coisa certa a fazer, mas não estavam prestando atenção suficiente para evitar fazer algo estúpido. Organizações criam agendas, mas se os problemas não chegarem a um ponto em que afetem seriamente os objetivos da organização, eles são ignorados.

Um exemplo são os recentes ataques dos EUA contra os Houthis do Iêmen. As autoridades dos EUA ignoraram componentes críticos de segurança ao compartilhar informações sobre seus planos por meio de conexões inseguras e com um jornalista.

Falta de controle significa que os tomadores de decisão autocráticos comprometem suas organizações ao não aceitarem objeções daqueles encarregados de implementar os planos preconcebidos do líder.

Esses tomadores de decisão autocráticos podem selecionar informações tendenciosas para apoiar suas propostas. As pessoas que trabalham sob o comando desses líderes aceitam os esforços de uso seletivo das informações, limitam as alternativas e executam esses planos preconcebidos ou deixam a organização (voluntariamente ou não).

Nos EUA, é o caso da demissão da advogada Elizabeth Oyer do Departamento de Justiça. Ela não apoiou a restauração dos direitos de porte de arma do ator Mel Gibson, que havia sido condenado por violência doméstica em 2011. O perdão de Gibson foi supostamente baseado em seu relacionamento pessoal com o presidente.

Tipos de estupidez

Pesquisadores organizacionais têm usado o termo estupidez funcional para descrever aqueles que se recusam a usar suas capacidades intelectuais ao tomar decisões e, em seguida, evitam justificar suas ações. Isso permite que os membros do grupo executem rapidamente funções de rotina sem pensar muito.

A estupidez disfuncional é a falta de reflexão, raciocínio e justificativa apoiados pela organização. As organizações deixam de usar recursos intelectuais para processar o conhecimento ou questionar normas ou alegações de conhecimento quando confrontadas com decisões novas ou não rotineiras. Ao bloquear comunicações, abafar críticas e reprimir dúvidas, as organizações garantem a adesão aos decretos dos superiores.

Um exemplo do governo Trump é a permissão inquestionável dada para que o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), chefiado por Musk, tenha acesso a uma ampla gama de dados governamentais.

Pode ser necessário o esforço combinado de funcionários da organização em vários níveis para manter a estupidez.

Individualmente, a estupidez é reforçada ao ignorar informações cruciais devido à necessidade de uma resposta rápida.

Consequentemente, as decisões rápidas e os atalhos tomados pelos indivíduos acabam dando resultados negativos. Um exemplo é a aparente necessidade do governo Trump de parecer encontrar rapidamente economias de custos para permitir cortes de impostos, ignorando uma abordagem mais lógica para buscar maneiras de obter essas economias sem cortar serviços legalmente obrigatórios.

Em termos organizacionais, a estupidez é reforçada porque as organizações limitam comportamentos alternativos aceitáveis quando não conseguem processar todas as informações disponíveis. Os dados são restritos, os controles são reforçados e os funcionários da organização voltam a usar respostas previamente bem aprendidas em suas zonas de conforto. Os tomadores de decisão inexperientes recorrem a suposições desinformadas ou a nenhuma suposição.

Veja as tarifas comerciais “recíprocas” de Trump que atualmente estão dizimando os mercados financeiros em todo o mundo Nenhuma tarifa foi calculada usando as taxas tarifárias atuais, enquanto outras foram baseadas nos déficits comerciais americanos com outros países. Outras tarifas parecem não se basear em nenhuma lógica.

A estupidez como uma agenda oculta?

Algumas ações que parecem estúpidas podem simplesmente esconder uma agenda oculta. Quando o governo Trump erroneamente detém e deporta alguém com base na Lei de Inimigos Estrangeiros, isso é um “acidente” ou uma forma de incutir medo em todos de que as autoridades podem detê-los, maltratá-los e deportá-los sem o devido processo a qualquer momento?

Muitas das ações que estão sendo tomadas pelo governo Trump parecem estúpidas. As tarifas, por exemplo, representam uma perda - um jogo de soma negativa em termos transacionais.

As decisões de Trump demonstram ignorância confiante, fracasso distraído e falta de controle. Elas também demonstram estupidez disfuncional, pois os funcionários de Trump aparentemente se recusam a usar todos os seus recursos intelectuais. A estupidez também está sendo reforçada por meio de suposições infundadas. Será que tudo isso está escondendo uma agenda secreta?

“Não se pode consertar a estupidez”, é o que diz o ditado. Mas ter administradores capacitados enquanto outros ramos do governo exercem seu papel constitucional de supervisão pode atenuar parte da estupidez do governo Trump.

Jerry Paul Sheppard não presta consultoria, trabalha, possui ações ou recebe financiamento de qualquer empresa ou organização que poderia se beneficiar com a publicação deste artigo e não revelou nenhum vínculo relevante além de seu cargo acadêmico.