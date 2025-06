Por que o vídeo do canguru com cartão de embarque nos emociona tanto?

Regulação emocional confiável – Muitos estudos apontam que as pessoas se voltam aos animais em busca de fontes de previsibilidade afetiva . Eles são percebidos como seres que não julgam, não rejeitam, e respondem de forma consistente. Por exemplo, acariciar um animal pode reduzir estresse e induzir a liberação de ocitocina . Em outras palavras, a presença do animal muitas vezes ajuda a acalmar e conter. Nesse sentido, a imagem de um canguru sereno no aeroporto, ainda que inusitada e criada por inteligência artificial foi vista por muitos como algo possível e real .

Animais como espelho do “eu ideal” – Alguns pesquisadores argumentam que o antropomorfismo, que se refere à atribuição de características humanas aos animais pode funcionar como uma forma de expressar necessidades humanas através dos animais. A imagem do canguru sereno diante de uma situação estressante traz embutida esse ideal de perfeição e autocontrole emocional que pode ser difícil de alcançar em uma sociedade com constantes demandas. Por exemplo, alguns pesquisadores apontam que vivemos a era do “desempenho” constante. Tal cenário gera sofrimento psíquico crônico pois a cobrança para lidar sozinho com as próprias emoções nos isola.