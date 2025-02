Psicologia: como ser feliz com o que você tem e evitar a armadilha da comparação Muitas vezes presumimos que ter mais “coisas boas” do que os outros significa ser mais valioso como pessoa. Mas, por trás disso, há... The Conversation|Do R7 25/02/2025 - 10h27 (Atualizado em 25/02/2025 - 10h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

De muitas maneiras, sinto que não deveríamos estar felizes com o que temos. Vivemos em um mundo de tremenda desigualdade e crueldade, correndo em direção a um muro ambiental. Não apenas isso, mas algumas das melhores pessoas que conheço são persistentes crônicas: elas sabem como não aceitar o inaceitável.

Mas também vivemos em uma economia que visa o lucro e gera propositalmente sentimentos particulares de falta, carência, comparação e inveja. De forma um tanto contra-intuitiva, essa inveja geralmente estimula os sentimentos de falta e carência, e não o contrário. Esse é o gênio da publicidade: gerar necessidades “percebidas” (também conhecidas como falsas). Vejo alguém vivendo uma vida “boa” - empolgante, sexy, criativa - e agora quero o que essa pessoa tem: os sapatos, o relógio, as férias, etc.

A inveja exige comparação. E a comparação requer uma escala para nos classificarmos. A cultura popular oferece várias delas. Ser o objeto de desejo sexual (pense em “matches” em aplicativos de namoro), por exemplo, ou de conectividade social digital (pense em “seguidores” ou “curtidas”). Todos eles podem desempenhar um papel na formação de seu senso de sucesso ou fracasso pessoal.

Às vezes, eles são apresentados em uma pseudométrica unificada de sucesso. Veja, por exemplo, a ideia de um “homem de alto valor”. As partes da Internet que usam esse conceito tendem a celebrar o fato de ter dinheiro, uma ampla rede social e ser útil aos outros. Isso geralmente leva à celebração da riqueza material e do autoaperfeiçoamento superficial como o caminho para o sucesso e a atratividade sexual. A música viral do TikTok I’m Looking for a Man in Finance é uma paródia levemente exagerada desse ideal.

‌



A suposição implícita é que ter mais “coisas boas” do que os outros significa ser mais valioso como pessoa. Mas, por trás disso, há uma série de suposições ocultas - principalmente a de que você pode “possuir” as coisas genuinamente valiosas da vida (em vez de ser elas).

Essas suposições ocultas geralmente revelam uma vergonha profundamente arraigada - o sentimento de que você não é suficiente do jeito que é. E que você não tem o direito de estabelecer os parâmetros que definem o sucesso ou o fracasso de sua própria vida.

‌



Sentir-se mal consigo mesmo nem sempre é prejudicial à saúde. Um sentimento negativo saudável permite que você saiba se fez algo errado ou se agiu de uma maneira que não atende aos seus próprios padrões morais. Esse sentimento exige que você mude seu comportamento.

Uma garota gritando com seu eu mais jovem.

O sentimento doentio, que estou chamando de “vergonha”, não é apenas o sentimento de constrangimento ou dúvida moral. Em vez disso, ele é (para seguir a definição da pesquisadora de vulnerabilidade Brené Brown) “o sentimento ou a experiência intensamente dolorosa de acreditar que somos falhos e, portanto, indignos de amor e pertencimento”.

‌



Esse sentimento é tão psicologicamente doloroso que você pode, por reflexo, fazer tudo o que puder para não ter consciência dele. Essa negação significa que você pode começar a ver sua própria voz interior crítica (ela mesma moldada por experiências negativas passadas) como animada por uma realidade social “objetiva”, que lhe diz não apenas que você está fracassando, mas que você é um fracasso. Isso é frequentemente chamado de “projeção”.

Outras vezes, quando você consegue suportar sentir conscientemente essa emoção, pode tentar negociar com ela e oferecer ações corretivas ao universo para compensar os sentimentos recorrentes de inutilidade. Em épocas ainda mais sombrias, a vergonha pode tomar conta de toda a sua vida, paralisando-o e penetrando nas partes mais silenciosas do seu eu particular.

Como combater a vergonha e ficar feliz com o que você tem

A vergonha pode ser uma emoção extremamente pegajosa. Identificá-la e questioná-la pode ser útil. Trabalhar na revisão de como você entende a si mesmo e o seu relacionamento com os outros também pode ajudar. As opções são muitas, mas, para fins de ilustração, aqui estão três que me chamam a atenção.

1. Estoicismo

Os estóicos acreditavam que sua natureza essencial é estável e que o projeto de vida é realizar essa natureza e prosperar. Ao fazer julgamentos, as pessoas atribuem valor a um estado de coisas imaginado (“seria realmente ótimo se eu fosse mais magro”) e a uma crença de que um curso de ação específico o tornará realidade (“ficar sem chocolate fará com que eu volte a ter a silhueta que tinha na adolescência”).

Menino caminhando com senhora idosa

Ambas podem ser falsas, porque as coisas que desejamos podem, na verdade, ser ruins para nós, e temos menos controle sobre o futuro do que tendemos a pensar. Os estóicos acreditavam que as pessoas deveriam tentar harmonizar a relação entre seu estado emocional e os bens que buscam, buscando o autodomínio para prosperar.

Para isso, a ética estoica exige que você reconheça e cultive hábitos que o coloquem em contato com sua própria natureza dentro do mundo mais amplo - começando pelo eu, expandindo para a família, a comunidade, o estado, a humanidade e, por fim, o cosmos.

2. Existencialismo

Em contraste, o existencialismo exige que se preste atenção à falta de qualquer propósito final na vida humana. Nenhuma coisa pode definir totalmente quem você é. Sua capacidade de se reinventar, de valorizar algo novo, de iniciar um novo projeto, é somente sua.

Mulher fazendo paraquedismo

A sensação de vazio e de falta de sentido que às vezes encontramos quando finalmente alcançamos uma meta há muito buscada (como conseguir aquela grande promoção) pode ser estonteante. Mas essa sensação é um lembrete do fato de que nada em sua natureza exige que você alcance algo. Depende de você.

Você deve encarar com autenticidade o fato de que é livre e, portanto, responsável por seus projetos e pelo significado que dá a eles.

3. Psicoterapia humanista

Uma perspectiva psicoterapêutica humanista oferece um meio termo. Ela o convida a olhar para si mesmo com compaixão, vendo-se como complexo, responsável e, ainda assim, imperfeito e vulnerável, sempre envolvido em uma rica e evolutiva tapeçaria de relacionamentos que, em última análise, dá significado e propósito à sua vida.

Pessoas felizes acenando

Isso significa que os relacionamentos e o reconhecimento que você dá e obtém deles fornecem a única base sólida para confrontar a pergunta mais importante - “quem sou eu?” – e, por fim, ajudá-lo a superar seus momentos mais difíceis. Mas isso significa que você precisa que esses relacionamentos sejam genuínos, gentis e honestos para que você possa ver a si mesmo e aos outros como indivíduos frágeis, evolutivos e únicos que todos nós somos.

O trabalho de Joshua Forstenzer recebe financiamento do Yale Center for Faith and Culture como parte de seu projeto Life Worth Living (https://lifeworthliving.yale.edu/), financiado pela Templeton. Ele também é consultor da North Consulting como parte do projeto LIFE Erasmus+ (https://www.kmop.gr/projects-vf/news-life-worth-living/), que usa métodos pedagógicos baseados em texto para facilitar conversas sobre bem-estar, significado e propósito com professores e líderes escolares em cinco países europeus.