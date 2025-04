Quão confiável é a pontuação do seu rastreador de condicionamento físico? Uma nova pesquisa mostra que muitos dados são incluídos em pontuações como “prontidão” e “tensão”, mas não está claro o quanto esses... The Conversation|Do R7 28/04/2025 - 10h41 (Atualizado em 28/04/2025 - 10h41 ) twitter

The Conversation

Milhões de pessoas atualmente começam o dia com um número - uma pontuação de “prontidão”, um nível de “bateria corporal”“ ou uma medida de "tensão”“ - fornecido pelo dispositivo em seu pulso ou dedo. Mas qual é o grau de confiança que devemos depositar nessas pontuações?

As pontuações compostas de saúde são cada vez mais usadas por rastreadores digitais de condicionamento físico para oferecer um único número diário que reflete como seu corpo está lidando com as demandas recentes. Quer seja comercializado como uma medida de energia, recuperação ou resiliência, a ideia é a mesma: combinar vários sinais internos em um indicador claro de como você está preparado para enfrentar o dia.

O conceito tem um apelo claro. Ele simplifica dados fisiológicos complexos - coisas como frequência cardíaca, sono e atividade - em uma recomendação acionável: esforce-se mais, vá com calma, descanse. Mas qual é a solidez da ciência por trás dessas pontuações? Meus colegas e eu realizamos recentemente uma revisão sistemática das pontuações de saúde compostas mais amplamente usadas em dispositivos vestíveis para descobrir.

Em primeiro lugar, o que entra nessas pontuações? Em geral, muita coisa - pelo menos no papel.

‌



A maioria das pontuações compostas de saúde extrai dados de vários sinais biométricos - medidas do seu corpo que indicam como ele está funcionando. Isso inclui frequência cardíaca em repouso, variabilidade da frequência cardíaca (a variação no tempo entre os batimentos cardíacos), quantidade e qualidade do sono, atividade física recente e, às vezes, frequência respiratória, temperatura da pele e níveis de oxigênio no sangue.

No papel, esse é um rico conjunto de dados. Esses sinais refletem como o corpo responde ao estresse, se recupera durante a noite e equilibra o esforço com o descanso. Mas, embora os dados possam estar enraizados na fisiologia, a pontuação final pode ser menos informativa do que parece.

‌



Um problema é a precisão do sensor. Esses dispositivos dependem de sensores ópticos e rastreamento de movimento para estimar o que está acontecendo dentro do seu corpo, como os estágios do sono ou os níveis de estresse diário.

Mesmo pequenas imprecisões na medição da frequência cardíaca ou do movimento podem distorcer a pontuação. E como essas métricas alimentam diretamente o algoritmo que calcula sua "prontidão” ou “tensão”, pequenos erros podem se acumular.

‌



Outro desafio é a transparência. A maioria das empresas não divulga como exatamente transformam os dados brutos em uma pontuação final.

Não sabemos quais dados são mais importantes, como eles são combinados ou se são ajustados para diferenças individuais, como idade ou nível de condicionamento físico. Sem essa clareza, é difícil avaliar se o número é realmente significativo ou personalizado.

Um problema mais sutil está na forma como certos sinais fisiológicos se sobrepõem. Por exemplo, a falta de sono geralmente é seguida por uma menor variabilidade da frequência cardíaca, um sinal comum de estresse ou recuperação incompleta. Mas muitas pontuações de saúde o penalizam por ambos os fatores separadamente: uma vez pelo sono ruim e outra vez pela mudança resultante na variabilidade da frequência cardíaca.

Esse tipo de duplo mergulho pode exagerar o efeito de um único “estressor” (coisas que pressionam o corpo ou a mente), fazendo com que o corpo pareça mais desgastado do que realmente está. Isso cria a ilusão de uma análise sofisticada, mas, na verdade, pode estar destacando o mesmo sinal duas vezes.

Da mesma forma, algumas pontuações o penalizam pela atividade que você fez ontem, independentemente de ter se recuperado bem dela. Se a variabilidade da frequência cardíaca e a frequência cardíaca em repouso sugerirem que você se recuperou, isso deve ser refletido na sua pontuação. Mas alguns algoritmos ainda consideram o esforço recente como um fator negativo, mesmo quando o seu corpo está claramente lidando bem com a situação.

Para tornar essas pontuações mais personalizadas, muitos dispositivos comparam seus dados diários com seus valores típicos - sua linha de base. Se o seu sono ou recuperação for significativamente diferente da média recente, a pontuação será ajustada de acordo.

Em teoria, essa é uma ideia sensata. Mas não há um padrão para o cálculo dessas linhas de base. Alguns dispositivos usam sete dias de dados, outros 28. Alguns excluem valores discrepantes, outros os incluem. Cada empresa define isso de forma diferente, o que impossibilita comparações entre dispositivos e levanta questões sobre consistência.

Você deve parar de usar seu aparelho?

De forma alguma. Os rastreadores de condicionamento físico ainda podem oferecer percepções valiosas. Observar como os seus principais sinais fisiológicos mudam ao longo do tempo - de uma semana para outra ou de uma temporada para outra - pode ajudá-lo a identificar padrões, melhorar hábitos e entender melhor a resposta do seu corpo ao estresse e ao treinamento.

O problema é quando tratamos a pontuação diária como uma medida definitiva de saúde. Não se trata de um diagnóstico e nem sempre reflete o que realmente está acontecendo dentro do seu corpo. Portanto, embora não haja problema em dar uma olhada na sua pontuação de prontidão ou recuperação, não deixe que ela dite suas decisões.

Use seu rastreador de condicionamento físico como um guia, mas não como seu treinador, médico ou juiz.

Cailbhe Doherty recebe financiamento do Conselho de Pesquisa em Saúde da Irlanda (Grant ID: HRB ILP-PHR-2024-005) e da Research Ireland (Grant IDs: 12/RC/2289_P2 e 22/NCF/FD/10949). Não há conflitos de interesse a declarar.