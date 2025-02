Quem são os imigrantes nos Estados Unidos, de onde eles vêm e onde vivem? Em 2023, aproximadamente 51 milhões de pessoas nascidas no exterior viviam nos Estados Unidos. Quase três quartos estavam no país legalmente... The Conversation|Do R7 06/02/2025 - 14h47 (Atualizado em 06/02/2025 - 14h47 ) twitter

A imigração indocumentada é uma questão fundamental na política americana, mas pode ser difícil determinar os fatos básicos sobre quem são esses imigrantes, onde vivem e como seus números mudaram nas últimas décadas.

Eu estudo a demografia da população imigrante dos EUA e vi como os dados mudaram ao longo do tempo. Aqui estão algumas noções básicas para preparar o terreno no momento em que o Presidente Donald Trump inicia seu segundo mandato prometendo reprimir duramente os imigrantes, inclusive realizando deportações em massa.

Status da imigração

‌



Minha análise dos dados da Pesquisa da Comunidade Americana de 2023 do Census Bureau, em colaboração com o Migration Policy Institute, um grupo de pesquisa sobre imigração sem fins lucrativos e apartidário, revela que, em meados de 2023, aproximadamente 51 milhões de pessoas nascidas no exterior viviam nos Estados Unidos.

A maioria dos imigrantes está nos EUA legalmente. Cerca de 49% se tornaram cidadãos americanos por meio de um processo conhecido como naturalização. Outros 19% têm status de residente permanente legal e são elegíveis para se tornarem cidadãos dos EUA por meio de naturalização. Outros 5% estão no país com vistos temporários, como os de estudantes internacionais, diplomatas e suas famílias e trabalhadores sazonais ou temporários.

‌



Os 27% restantes, cerca de 13,7 milhões de pessoas, não se enquadram nessas categorias e, portanto, são geralmente considerados indocumentados.

Minha análise mostra que o número de imigrantes sem documentos se manteve estável em cerca de 11 milhões entre 2007 e 2019. Nos quatro anos seguintes, o número aumentou em quase 3 milhões. Esse crescimento recente é atribuído principalmente a grandes aumentos nas travessias de fronteira por migrantes da América Central e do Sul que estavam buscando asilo ou outras formas de ajuda humanitária. A partir de junho de 2024, no entanto, o número de pessoas que entram pela fronteira EUA-México voltou aos níveis normais quando o governo Biden implementou a regra Secure the Border, que suspende os pedidos de asilo na fronteira quando as travessias atingem uma média de 2.500 em sete dias.

‌



Essas mudanças foram acompanhadas por alterações no próprio processo de migração sem documentos. No passado, os imigrantes sem documentos geralmente entravam no país atravessando a fronteira dos EUA com o México sem serem detectados. Mas o aumento da fiscalização na fronteira tornou a viagem mais perigosa e cara.

Em vez de pagar contrabandistas ou arriscar a vida no deserto, um número cada vez maior de imigrantes sem documentos agora aborda diretamente os funcionários da imigração em aeroportos ou cruzamentos de fronteiras terrestres e pede asilo nos EUA. Outros são inicialmente admitidos no país legalmente com um visto temporário de turista, estudante ou trabalho - mas depois ultrapassam o período de tempo para o qual têm permissão.

Além disso, um número crescente de imigrantes sem documentos ocupa o que pode ser chamado de status “liminar” ou “intermediário”. A análise do Migration Policy Institute estima que isso engloba uma série de grupos em meados de 2023, incluindo:

Cerca de 2,1 milhões de pessoas que aguardam uma decisão sobre seus pedidos de asilo.

521.000 pessoas em liberdade condicional, autorizadas a entrar nos EUA por razões humanitárias ou de segurança nacional, como as que saíram em liberdade condicional recentemente do Afeganistão e da Ucrânia.

654.000 pessoas que têm status temporário protegido porque seria inseguro para elas voltar para casa devido a conflitos armados, desastres naturais e outras emergências.

562.000 que estão protegidos pelo programa Deferred Action for Childhood Arrivals porque foram trazidos para os Estados Unidos como crianças por seus pais.

O relatório estima que pouco mais de um quarto dos imigrantes indocumentados atualmente ocupam esse tipo de status “intermediário”. Esses imigrantes estão protegidos contra a deportação. Alguns até têm o direito legal de trabalhar nos EUA. No entanto, eles não possuem um status de imigração legal duradouro e seus direitos podem ser ameaçados por mudanças na política.

Embora Trump diga que quer deportar até 11 milhões de imigrantes, análises publicadas pelo The New York Times e pelo The Washington Post indicam que pode ser difícil remover muitos deles de acordo com a legislação existente nos EUA. O único grupo que é fácil de remover - aqueles com registro criminal - é relativamente pequeno, com cerca de 650.000.

Mudança de países de origem

Desde 1980, os mexicanos são o maior grupo de origem nacional nos Estados Unidos. Descobri que 10,9 milhões de indivíduos nascidos no México estavam vivendo no país em 2023, representando 23% de todos os imigrantes. O segundo maior grupo, o de imigrantes da Índia, somava apenas 2,9 milhões, ou 6% de todos os imigrantes que vivem nos EUA.

Com o início da Grande Recessão de 2007-2009, as oportunidades de trabalho nos setores de construção e manufatura dos EUA evaporaram. Muitos trabalhadores mexicanos estavam trabalhando na construção civil naquela época, mas voltaram para o México quando o mercado imobiliário dos EUA entrou em colapso.

Ao mesmo tempo, as condições econômicas do México melhoraram, seu crescimento populacional diminuiu e muitos possíveis migrantes optaram por ficar em casa. Pela primeira vez em décadas, de 2007 a 2022, o número de mexicanos que voltaram para casa excedeu o número de pessoas que vieram para os Estados Unidos.

Essa tendência foi especialmente acentuada entre os imigrantes sem documentos. Descobri que os mexicanos representavam cerca de 51% dos imigrantes sem documentos que chegaram ao país há 10 anos ou mais. Os centro-americanos representavam 20%, e o restante era originário de outras regiões.

Entretanto, os imigrantes sem documentos agora vêm de todas as partes do mundo. Entre os imigrantes sem documentos que chegaram nos últimos 10 anos, 19% vieram do México. Uma parcela maior veio da América Central e da América do Sul. Enquanto alguns desses novos imigrantes buscam trabalho, outros fogem do crime, de desastres econômicos e ecológicos e da perseguição política em seus países de origem.

Duração da residência

A maioria dos imigrantes, estejam eles nos EUA legal ou ilegalmente, vive nos Estados Unidos há muitos anos. Pouco menos da metade dos indivíduos nascidos no exterior moram no país há duas décadas ou mais, e mais de dois terços moram no país há pelo menos 10 anos. Apenas 20% chegaram nos últimos cinco anos.

Essa é uma mudança drástica em relação ao início dos anos 2000, quando menos de 10% dos imigrantes estavam nos EUA há mais de duas décadas e mais de um terço havia chegado nos últimos cinco anos.

Isso significa que muitas das pessoas que provavelmente serão alvo de deportação nos próximos meses são membros estabelecidos e de longa data da sociedade americana.

Local de residência

Em 2023, 6,6 milhões de imigrantes informaram na Pesquisa da Comunidade Americana do Census Bureau que se mudaram para os Estados Unidos nos últimos cinco anos.

Entretanto, os efeitos desses novos imigrantes nas comunidades americanas têm sido desiguais. Embora a maioria das comunidades seja mais diversificada em termos raciais e étnicos atualmente do que no passado, o número de imigrantes recém-chegados é relativamente baixo na maioria dos lugares.

Quinze estados abrigam menos de 20.000 imigrantes, e 33 estados abrigam menos de 100.000. Em contrapartida, mais da metade dos recém-chegados vive em apenas cinco estados: Califórnia, Flórida, Illinois, Nova York e Texas são o lar de mais da metade dos recém-chegados, mas têm apenas 37% da população dos EUA. Outros estados, como Geórgia, Michigan, Nova Jersey, Carolina do Norte, Pensilvânia e Washington, também abrigam grandes e crescentes populações de imigrantes.

A população de imigrantes dos EUA está mudando rapidamente. Nos primeiros anos do século XXI, os imigrantes mexicanos dominavam os fluxos de imigração sem documentos para os Estados Unidos. Décadas depois, muitas dessas pessoas continuam a viver no país.

Nos últimos quatro anos, entretanto, o fluxo de pessoas sem documentos aumentou drasticamente. Esses recém-chegados tendem a vir de nações problemáticas da América Central e do Sul, muitos dos quais estão protegidos contra deportação e têm o direito legal de trabalhar nos EUA.

Nenhum desses grupos se enquadra no perfil de imigrantes sem documentos que normalmente são alvos de deportação.

Jennifer Van Hook recebe financiamento do National Institutes of Health. Ela é bolsista não residente do Migration Policy Institute.