Raízes da demência podem vir da infância, e prevenção deve ser uma meta de toda a vida Nunca é cedo ou tarde demais para proteger seu cérebro. Pesquisas mostram que a prevenção da demência pode começar já na infância. The Conversation|Do R7 20/05/2025 - 07h18 (Atualizado em 20/05/2025 - 07h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

The Conversation

Estimativas apontam que mais de 60 milhões de pessoas vivem com demência em todo mundo, o que resulta em mais de 1,5 milhão de mortes por ano e um custo anual para a economia global de saúde de cerca de US$ 1,3 trilhão (mais de R$ 7,3 trilhões).

Apesar de décadas de pesquisa científica e bilhões em investimentos, a demência ainda não tem cura. Mas o que dizer do velho ditado que diz que é melhor prevenir do que remediar? É possível prevenir a demência? E se for, a partir de que idade devemos tomar medidas para isso?

Apesar do que muitos acreditam, a demência não é simplesmente uma consequência inevitável do envelhecimento ou da genética. Estima-se que até 45% dos casos de demência poderiam ser evitados com a redução da exposição a 14 fatores de risco modificáveis comuns em todo o mundo.

Muitos desses fatores de risco - que incluem coisas como obesidade, falta de exercícios e tabagismo - são tradicionalmente estudados a partir da meia-idade (cerca de 40 a 60 anos). Como resultado, vários dos principais órgãos de saúde do mundo e instituições filantrópicas para demência agora recomendam que as estratégias que visam reduzir o risco de demência devem idealmente ser direcionadas a essa idade para colher os maiores benefícios.

‌



Defendemos, no entanto, que direcionar as estratégias de prevenção para idades ainda mais jovens provavelmente trará benefícios ainda maiores. Mas de que idade estamos falando? E por que a exposição a fatores de risco muitas décadas antes do aparecimento dos sintomas de demência seria importante?

Para explicar, vamos trabalhar de trás para frente a partir da meia-idade, começando com as três décadas que abrangem a adolescência e a idade jovem adulta (dos dez aos 40 anos).

‌



Muitos fatores de risco de demência relacionados ao estilo de vida surgem durante a adolescência e depois persistem na idade adulta. Por exemplo, 80% dos adolescentes que vivem com obesidade continuarão assim quando forem adultos. O mesmo se aplica à pressão alta e à falta de exercícios. Da mesma forma, praticamente todos os adultos que fumam ou bebem terão iniciado esses hábitos não saudáveis na adolescência ou por volta dela.

Isso apresenta dois possíveis problemas ao considerar a meia-idade como o melhor ponto de partida para estratégias de prevenção da demência. Primeiro, alterar um comportamento que já foi estabelecido é notoriamente difícil. E, segundo, a maioria dos indivíduos de alto risco visados na meia-idade quase certamente já terá sido exposta aos efeitos prejudiciais desses fatores de risco por muitas décadas.

‌



Dessa forma, é provável que as ações mais eficazes sejam aquelas voltadas para a prevenção de comportamentos prejudiciais à saúde em primeiro lugar, em vez de tentar mudar hábitos há muito estabelecidos décadas depois.

As raízes da demência

Mas e quanto ao início da vida das pessoas? As raízes da demência poderiam se estender até a infância ou o bebê? Um crescente corpo de evidência sugere que sim, e que a exposição a fatores de risco na primeira década de vida (ou até mesmo durante o útero) pode ter implicações para o risco de demência por toda a vida.

Para entender por que isso acontece, é importante lembrar que nosso cérebro passa por três períodos principais durante nossas vidas: desenvolvimento no início da vida, um período de relativa estabilidade na vida adulta e declínio (em algumas funções) na velhice.

É compreensível que a maioria das pesquisas sobre demência se concentre nas alterações associadas a esse declínio na vida adulta. Mas há cada vez mais evidências de que muitas das diferenças na estrutura e função do cérebro associadas à demência em adultos mais velhos podem ter existido, pelo menos em parte, desde a infância.

Por exemplo, em estudos de longo prazo em que as pessoas tiveram sua capacidade cognitiva monitorada durante toda a vida, um dos fatores mais importantes para explicar a capacidade cognitiva de alguém aos 70 anos de idade é a capacidade cognitiva que tinha aos 11 anos. Ou seja, adultos mais velhos com habilidades cognitivas mais fracas geralmente têm essas habilidades mais baixas desde a infância, em vez de as diferenças se deverem apenas a um declínio mais rápido na idade avançada.

Padrões semelhantes também são observados quando se procura evidências de danos relacionados à demência em exames cerebrais, sendo que algumas alterações parecem estar mais intimamente relacionadas a exposições a fatores de risco no início da vida do que a estilos de vida não saudáveis atuais.

Em conjunto, talvez tenha chegado o momento de pensar na prevenção da demência como uma meta para toda a vida, em vez de simplesmente focar na velhice.

Plano de prevenção para toda a vida

Mas como podemos fazer isso em termos práticos? Problemas complexos exigem soluções complexas, e não há uma solução rápida para enfrentar esse desafio. Muitos fatores contribuem para aumentar ou diminuir o risco de demência de um indivíduo - não existe uma abordagem única para todos.

Mas uma coisa com a qual todos concordam é que a medicação em massa de jovens não é a resposta. Em vez disso, nós, juntamente com outros 33 pesquisadores internacionais líderes no campo da demência, publicamos recentemente um conjunto de recomendações para ações que podem ser tomadas em nível individual, comunitário e nacional para melhorar a saúde do cérebro desde cedo.

Nossa declaração de consenso e nossas recomendações transmitem duas mensagens claras. Em primeiro lugar, reduções significativas no risco de demência para o maior número possível de pessoas só poderão ser alcançadas por meio de uma abordagem coordenada que reúna ambientes mais saudáveis, melhor educação e políticas públicas mais inteligentes.

Em segundo lugar, e talvez o mais importante, embora nunca seja tarde demais para tomar medidas para reduzir o risco de demência, também nunca é cedo demais para começar.

Scott Chiesa recebe financiamento da bolsa de estudos David Carr da Alzheimer's Research UK.

Francesca Farina recebe financiamento da Alzheimer's Association e da Universidade de Chicago.

Laura Booi não presta consultoria, trabalha, possui ações ou recebe financiamento de qualquer empresa ou organização que poderia se beneficiar com a publicação deste artigo e não revelou nenhum vínculo relevante além de seu cargo acadêmico.