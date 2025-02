Sociedade e universidades têm muito a ganhar ao aprimorar Wikipédia em português com atividades educativas Caso de sucesso em campanha por saúde auditiva aponta caminhos e mostra que essa parceria gera bons resultados. The Conversation|Do R7 05/02/2025 - 10h27 (Atualizado em 05/02/2025 - 10h27 ) twitter

A disseminação de informações confiáveis é um desafio global. Embora existam grandes volumes de conhecimento científico disponíveis, frequentemente há uma defasagem significativa entre a produção desse conhecimento e sua acessibilidade ao público geral. Isso se aplica a temas relacionados a saúde.

Esse problema é ainda mais evidente quando olhamos para temas especializados, como a saúde auditiva. Estudos mostram que a falta de informação acessível e confiável sobre a perda auditiva pode atrasar a procura ao atendimento, a complementação do diagnóstico e tratamentos.

Amplamente usada para buscar informações sobre saúde, a Wikipédia se consolidou, desde sua criação em 2001, como uma das fontes de consulta mais acessadas do mundo, com mais de 55 milhões de artigos em 329 idiomas. Durante a pandemia de COVID-19 ela desempenhou um papel crucial na disseminação de informações confiáveis, servindo como um ponto de acesso rápido a informações validadas de instituições como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos EUA (CDC).

No entanto, ainda há lacunas consideráveis no conteúdo da Wikipédia, e a abrangência e qualidade dos artigos de ciência na enciclopédia varia muito entre as diferentes áreas do saber. Essa diferença reflete provavelmente o nível de envolvimento dos especialistas das áreas. Muitos artigos são inexistentes, carecem de atualizações ou são muito breves, especialmente em línguas diferentes do inglês.

Para enfrentar essas dificuldades, várias iniciativas têm buscado fortalecer a presença de informações científicas na plataforma. Alguns projetos pioneiros são de instituições como as da ONG de informação científica Cochrane, do Centro de Pesquisa em Câncer do Reino Unido e do Instituto Nacional pela Segurança e Saúde Ocupacional dos EUA (NIOSH).

No Brasil, o NeuroMat, o Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática vinculado à Universidade de São Paulo (USP), foi pioneiro e atua há dez anos em esforços de melhoria da plataforma em português. Assim, tornou-se a maior instituição no mundo em geração de conteúdo matemático na Wikipédia. O trabalho do NeuroMat foi uma inspiração para a atuação em audiologia no Brasil e o que aprenderam e desenvolveram contribuiu para outras iniciativas, o que é o caso da tecnologia wiki para cursos on-line.

Um caso de sucesso: campanha pela saúde auditiva

Um dos temas que estava particularmente defasado na plataforma em português, eram os relacionados à saúde auditiva. Portanto, nossa equipe decidiu se unir a pesquisadores, educadores e voluntários de diversas instituições ao projeto da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP): “Programa de educação da Wikipédia como metodologia ativa de ensino e ferramenta de colaboração coletiva em saúde auditiva”.

O projeto teve dois focos principais: engajar voluntários e educadores no desenvolvimento de conteúdos e avaliar o impacto dessas ações. Além de atividades em sala de aula em universidades de quatro regiões do Brasil e uma do Canadá, outros voluntários participaram da iniciativa Wiki4WorldHearingDay como parte da campanha Dia Mundial da Audição. Trata-se de uma iniciativa global, para melhorar a cobertura de tópicos relacionados à audição, acústica e atendimentos de saúde na plataforma.

Os resultados, publicados recentemente na revista científica BMC Public Health, mostram que o programa ampliou significativamente o acesso a conteúdo científico de qualidade. A campanha contou com a participação de 159 estudantes de sete universidades brasileiras (de cursos variados), 78 alunos de cursos de fonoaudiologia de 8 universidades, além de 67 voluntários de vários países, incluindo pesquisadores e membros de ONGs. Além das atividades educativas, workshops e treinamentos online ensinaram os demais participantes a identificar lacunas na Wikipédia, localizar fontes confiáveis e editar ou criar artigos.

Os treinamentos foram focados em informações sobre como criar conteúdo eficaz na Wikipédia, desenvolvidos pela afiliada local da Wikimedia, Wiki Movimento Brasil e a biblioteca de treinamento da Wikipedia Education Foundation.

Para desenvolver as atividades ligadas ao Wiki4WorldHearingDay, foi criada uma plataforma (traduzida para sete idiomas) contendo tutoriais para orientar na criação ou edição de conteúdo da Wikipédia. Além disso, o Wikipedia Crowdsourcing Group da Universidade de São Paulo ofereceu treinamentos de suporte técnico durante toda a força-tarefa nas universidades, que variou de três meses a um ano, conforme o momento da atividade em cada instituição. Houve também um treinamento oferecido para quem não era da área de audiologia, mas membros da Global Coalition of Parents of Children who are Deaf or Hard of Hearing.

Os participantes foram orientados a melhorar o conteúdo da Wikipédia relacionado à audição, serviços de saúde auditiva, testes auditivos, intervenções preventivas e de tratamento. Eles também foram incentivados a traduzir páginas da Wikipédia em inglês para outros idiomas. Os instrutores revisaram todas as edições feitas por alunos antes de serem publicadas.

As contribuições resultaram em mais de 167.000 palavras adicionadas, 258 referências e 140 imagens para 322 artigos da Wikipédia em seis idiomas, incluindo 39 novos artigos. Os artigos editados receberam mais de 16,5 milhões de visualizações em apenas cinco meses, destacando o alcance significativo do projeto. Edições em português, principalmente por aqueles participantes envolvidos em programas educacionais, lideraram o número de artigos (70,2%).

Os resultados indicam que o projeto também trouxe benefícios para os participantes. A literacia em saúde vai além da simples transmissão de informações; envolve a capacidade de compreender, interpretar e usar essas informações de forma crítica. Ao contribuir para a Wikipédia, estudantes de vários campos, incluindo a saúde, não apenas melhoram suas habilidades de pesquisa e redação, mas também desenvolvem uma compreensão mais crítica das fontes de informação. A participação ativa na criação de conteúdo também contribui para a formação de competências de difusão científica do profissional, como treinamento para comunicar assuntos técnicos de forma clara e acessível. Os estudantes relataram ter aprimorado suas habilidades de comunicação científica. Para muitos, a experiência foi uma oportunidade única de contribuir diretamente para o combate à desinformação, algo que geralmente foge do dia a dia da profissão.

Os aprendizados da campanha Wiki4WorldHearingDay reforçam o papel estratégico das universidades na luta contra a desinformação. Essa iniciativa pode – e deve – ser replicada e adaptada a outros temas das mais diversas áreas do conhecimento. Parcerias com plataformas como a Wikipédia podem ser integradas aos currículos universitários, oferecendo aos alunos uma experiência prática de impacto social. Assim, podemos engajar novos editores especializados e ampliar cada vez mais o conteúdo científico de qualidade disponível para a sociedade.

Os autores não prestam consultoria, trabalham, possuem ações ou recebem financiamento de qualquer empresa ou organização que se beneficiaria deste artigo e não revelaram qualquer vínculo relevante além de seus cargos acadêmicos.