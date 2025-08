Transição para energias renováveis poderá exigir disciplina semelhante a que astronautas têm no espaço A transição para uma matriz energética renovável exigirá de todos nós uma disciplina comparável à dos astronautas. O verdadeiro desafio... The Conversation|Do R7 04/08/2025 - 08h37 (Atualizado em 04/08/2025 - 08h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O que aconteceria se o petróleo fosse proibido a partir de uma data específica? Ou, talvez mais preocupante, o que ocorrerá quando suas reservas se esgotarem (mesmo que essa possibilidade pareça estar se afastando no horizonte)? A resposta, embora alarmante, é clara: estaríamos diante de uma crise energética de grandes proporções. Esse tipo de ruptura não seria apenas técnica ou econômica, mas existencial — reconfigurando desde cadeias globais até hábitos cotidianos profundamente arraigados.

A solução passa necessariamente pela ampliação do uso de fontes renováveis de energia. Entre os recursos atualmente com maturidades técnica e econômica, destacam-se a energia hidrelétrica, a eólica e a solar. A energia hidrelétrica é considerada a mais previsível e estável entre as fontes renováveis. Sua exploração centenária permitiu o desenvolvimento de sistemas de medição e análise que facilitam o planejamento energético.

A energia eólica, embora tenha avançado significativamente nas últimas décadas, especialmente na Europa, apresenta alta intermitência. Esse aspecto representa um desafio reconhecido por especialistas em planejamento energético, que apontam a necessidade de estratégias robustas para lidar com a variabilidade das fontes renováveis.

A energia solar pode ser aproveitada tanto para gerar energia elétrica, por meio de painéis fotovoltaicos, quanto para aquecimento de água, utilizando sistemas hidráulicos expostos à radiação solar. A queda nos custos dos sistemas solares e a melhoria na eficiência dos processos térmicos têm impulsionado a adoção dessa fonte em diversas configurações, em diferentes países, mas as limitações quanto à variabilidade e à baixa densidade energética ainda representam desafios enormes.

‌



Transição para matriz sustentável segue sendo muito desafiadora

Apesar dos avanços nas tecnologias renováveis, a transição para uma matriz sustentável continua sendo um enorme desafio. Essa complexidade resulta de diversos fatores, como a limitada complementaridade entre fontes intermitentes e a maturidade ainda incipiente dos sistemas de armazenamento. Somem-se as dificuldades de integração às redes existentes e os altos custos para modernizar a infraestrutura energética. Um dos principais desafios, entretanto, está na compatibilização entre o perfil de disponibilidade das fontes renováveis e o perfil de demanda energética da sociedade.

‌



Diante da impossibilidade de alterar diretamente os padrões de disponibilidade dessas fontes, a alternativa mais viável é o armazenamento de energia. A demanda energética varia conforme os hábitos humanos, com picos concentrados no início da manhã, ao meio-dia e, principalmente, entre 19h e 22h. Como quem vive em um centro urbano e observa o trânsito se intensificar justamente nos horários de pico energético, percebe-se como nossos hábitos estão profundamente entrelaçados à lógica da demanda. Essa concentração cria descompassos importantes entre oferta e consumo energético.

Modificar radicalmente os padrões de consumo energético é uma tarefa complexa. Medidas como a redistribuição dos horários de trabalho e o incentivo ao uso racional da energia poderiam contribuir para suavizar os picos de demanda. No entanto, mudanças estruturais exigem tempo, planejamento e adesão coletiva. É difícil imaginar uma transformação tão profunda sem considerar como ela afetaria nossas rotinas individuais — seja nos deslocamentos diários, nas atividades domésticas ou até nas escolhas de consumo mais simples. Experiências internacionais, como as políticas adotadas na China para construções sustentáveis, mostram que mudanças estruturais exigem planejamento de longo prazo e forte engajamento social.

‌



Os perfis de demanda energética, refletindo os hábitos sociais, apresentam picos concentrados no início da manhã, ao meio-dia e no início da noite. Essa variação, amplamente documentada em estudos sobre curvas de carga, impõe limites à integração plena das fontes renováveis. A análise de dados de medidores inteligentes tem revelado padrões detalhados de consumo, permitindo prever com maior precisão os picos e ajustar a oferta conforme o perfil dos consumidores.

Opções de armazenamento

Quanto ao armazenamento, as opções mais eficientes ainda estão associadas à energia potencial da água em reservatórios de usinas hidrelétricas. O armazenamento de energia elétrica em baterias, embora em constante evolução, apresenta limitações de eficiência e autonomia. Para efeito de comparação, um grande reservatório hidrelétrico pode armazenar energia suficiente para seis meses de operação, enquanto um banco de baterias doméstico geralmente atende a poucos dias de consumo.

A autonomia limitada das baterias também representa um obstáculo, por exemplo, à popularização dos veículos elétricos. Enquanto automóveis convencionais alcançam entre 700 km e 900 km por abastecimento, os elétricos raramente ultrapassam 400 km. Estudos recentes mostram que, embora tecnologias de armazenamento estejam evoluindo — como as baterias químicas — elas ainda são insuficientes frente às exigências de uma matriz energética sustentável. Estudos mais específicos sobre baterias de íon-lítio apontam limitações de eficiência, degradação acelerada ao longo dos ciclos de carga e restrições à densidade de energia, que ainda dificultam seu uso em larga escala para estabilizar matrizes renováveis.

A combinação entre estratégias de gestão da demanda e tecnologias de armazenamento pode viabilizar o uso mais eficiente das fontes renováveis. Isso exigiria, por um lado, educação energética e políticas públicas voltadas à racionalização do consumo, e por outro, sistemas de controle e tarifação que regulassem o acesso à energia conforme sua disponibilidade.

Esse modelo de gestão energética se assemelha ao adotado em estações espaciais, onde os recursos são escassos e o consumo precisa ser rigorosamente controlado. Nesse sentido, a transição para uma matriz energética majoritariamente renovável exigirá de todos nós uma disciplina comparável à dos astronautas. Antes mesmo de buscarmos novas fontes ou soluções tecnológicas, talvez o verdadeiro desafio esteja em cultivar uma atenção cotidiana ao que é consumido, como é consumido e por que. Em um cenário de escassez, decisões corriqueiras — muitas vezes automáticas — passam a demandar consciência e responsabilidade. Essa mudança de perspectiva é tão importante quanto qualquer inovação técnica.

Em um cenário de recursos limitados, manter hábitos estruturados e decisões conscientes sobre o uso da energia pode deixar de ser uma escolha e tornar-se uma necessidade coletiva. Como acontece com astronautas em missões espaciais, onde cada ação passa a ter peso estratégico diante das restrições do sistema.

Talvez já tenhamos passado do ponto em que essa disciplina deveria ser regra — e não exceção.

Alexandre Beluco recebeu financiamentos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.