Acidente com moto de aplicativo leva à morte de jovem em São Paulo Passageiro de carro abriu porta durante corrida, causando tragédia com Larissa Torres JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 00h29 (Atualizado em 27/05/2025 - 00h29 )

Corpo da jovem que morreu em acidente com moto de aplicativo é enterrado em SP

O corpo de Larissa Torres, de 22 anos, foi sepultado após um trágico acidente em São Paulo. Ela estava em uma moto de aplicativo quando um passageiro de carro abriu a porta do veículo, provocando uma colisão que resultou na sua morte.

Felipe Moutinho e João Pedro Paz estavam no carro e abriram a porta por brincadeira. Ambos prestaram depoimento à polícia; Felipe afirmou não ter percebido o ocorrido e João alegou estar embriagado. Após o depoimento, foram liberados.

A polícia informou que o motociclista sofreu ferimentos leves e fugiu sem prestar socorro. A empresa de aplicativo lamentou o incidente e declarou apoio à família. Especialistas afirmam que a plataforma pode ser responsabilizada por danos morais e materiais.

O Tribunal de Justiça determinou que aplicativos suspendam corridas de moto na capital paulista, com multa diária em caso de descumprimento. As principais empresas do setor confirmaram a suspensão temporária do serviço em São Paulo.

Corpo da jovem que morreu em acidente com moto de aplicativo é enterrado em SP

