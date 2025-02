Conheça os apresentadores do Boletim JR 24h Jornalistas da RECORD levam as principais notícias do momento, ao vivo, em quatro edições ao longo do dia JR na TV|Do R7 27/08/2020 - 15h31 (Atualizado em 26/02/2025 - 18h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Camila Busnello

Camila Busnello é uma das apresentadoras do Boletim JR 24h Edu Moraes/RECORD

Nascida na capital paulista, a jornalista iniciou a carreira na rádio Jovem Pan, em 1999. Depois, apresentou o Primeiro Jornal, na Band, e, em pouco tempo, recebeu um convite da RECORD para ser correspondente internacional em Nova Iorque, nos Estados Unidos, onde ficou por dois anos.

Camila atuou como repórter especial do Fala Brasil e do Domingo Espetacular.

No Fala Brasil Edição Especial de Sábado, chegou a assumir a bancada e também a comandar o quadro Qual é a Boa?. Atualmente, apresenta o Boletim JR 24h.

Eduardo Ribeiro

Eduardo Ribeiro é um dos apresentadores do Boletim JR 24h Edu Moraes/RECORD

Em mais de vinte anos de carreira, passou por emissoras de rádio, jornais, portais de internet e três das principais emissoras de TV do Brasil.

‌



Aos 18 anos, no início do curso de Jornalismo, criou um programa de rádio pautado exclusivamente pelos ouvintes.

Foi âncora da CBN e da TV Bandeirantes até se mudar para São Paulo, em 2006, onde cobriu para o Jornal da Band a atividade de grupos paramilitares na Colômbia e o trabalho das forças de paz da ONU no Haiti.

‌



Eduardo foi repórter especial do Jornal da Record e âncora da edição de sábado do telejornal por sete anos. Nesse período, participou de todas as principais coberturas jornalísticas da RECORD.

Atualmente, ele é um dos apresentadores do Fala Brasil.

‌



Giovanna Risardo

Giovanna Risardo é uma das apresentadoras do Boletim JR 24h Antonio Chahestian/RECORD

Nascida em São João da Boa Vista (SP), Giovanna é formada em Jornalismo pela PUC Campinas e fez estágio na Associação Brasileira de televisão universitária (Abtu).

Foi assessora de imprensa, repórter de uma TV local e também trabalhou com comunicação em uma multinacional do setor automotivo.

Em 2014, foi contratada pela EPTV, afiliada à Rede Globo. A jornalista passou pela produção, reportagem e apresentação da previsão do tempo de todos os telejornais.

Em setembro de 2019, mudou-se para São Paulo para trabalhar na RECORD. É repórter do Jornal da Record e apresentadora do Boletim JR 24h.

Salcy Lima

Salcy Lima é uma das apresentadoras do Boletim JR 24h Antonio Chahestian/RECORD

Salcy Lima estreou na TV em Belém, sua cidade natal, em 2010. Ali, apresentou o Eco Record, programa local de ecologia e sustentabilidade também transmitido pela RECORD Internacional. Depois, tornou-se âncora do Pará Record, telejornal de horário nobre da emissora.

Em 2014, passou a integrar a equipe de jornalistas da RECORD de São Paulo. Foi repórter e também apresentou o bloco de esportes do Fala Brasil, além das edições de sábado do telejornal. Em 2018, assumiu a previsão do tempo do Jornal da Record. Entre março e outubro de 2019, ao lado de André Azeredo, apresentou o SP no Ar.

Até fevereiro de 2020, foi uma das âncoras do Fala Brasil.