Corinthians vence o Palmeiras por 1 a 0 e segue para o jogo final do Paulistão com vantagem JR na TV|Do R7 17/03/2025 - 21h52 (Atualizado em 18/03/2025 - 01h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0 na primeira partida da final do Paulistão. O time de Abel Ferreira até tentou, mas parou no goleiro Hugo. O Timão foi mais eficaz e acabou com um tabu de seis anos sem vencer o rival no Allianz Parque. Agora, tem a vantagem de até empatar no segundo jogo que será disputado na Neo Química Arena. Por outro lado, o Palmeiras também tem um trunfo. Nos últimos três anos, o Verdão perdeu a primeira final e, na segunda, conseguiu virar e ser campeão.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #Paulistão