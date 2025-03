Corinthians vence Palmeiras no Allianz Parque e leva vantagem na final do Paulistão Timão quebra tabu de seis anos sem vencer no estádio rival e joga por empate na Neo Química Arena JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/03/2025 - 23h57 (Atualizado em 18/03/2025 - 01h34 ) twitter

Corinthians vence o Palmeiras por 1 a 0 e segue para o jogo final do Paulistão com vantagem

O Corinthians derrotou o Palmeiras por 1 a 0 na primeira partida da final do Paulistão, realizada no Allianz Parque. Com esse resultado, o Timão interrompeu um jejum de seis anos sem vitórias no estádio rival e garantiu a vantagem de jogar pelo empate na partida de volta na Neo Química Arena.

Durante o confronto, o goleiro Hugo Souza foi crucial para manter o Corinthians à frente, resistindo à pressão inicial do Palmeiras. O gol decisivo foi marcado por Yuri Alberto após assistência de Memphis, consolidando a vitória corintiana.

Apesar da derrota, o histórico recente favorece o Palmeiras, que nos últimos anos conseguiu reverter desvantagens nas finais. A expectativa é grande para a decisão na Neo Química Arena, onde o Corinthians busca assegurar o título com a vantagem conquistada após o primeiro jogo.

