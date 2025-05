Alertas de tempo severo são emitidos para o RS e estado pode enfrentar nova temporada de chuvas fort

Vários alertas de tempo severo foram emitidos para o Rio Grande do Sul. Há um ano, os gaúchos enfrentavam o pior desastre climático da história, marcado por chuvas intensas e enchentes devastadoras. Nesses próximos dias, uma condição atmosférica semelhante deve trazer muita chuva para o estado. Esse bloqueio atmosférico, no interior do país, mantém as instabilidades até o final desta semana. Se estiver em área de risco, saia imediatamente ao menor sinal de instabilidade, como rachaduras no solo ou subida rápida do nível da água.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!