Após empate em 3 a 3, Grêmio vence o Athletic nos pênaltis e se classifica na Copa do Brasil

Pela Copa do Brasil, o Grêmio se classificou contra o Athletic, de Minas Gerais. A partida foi 3 a 3 no tempo normal e só foi decidida nos pênaltis. Quando o jogo estava 1 a 1, Diego Vítor, goleiro do time mineiro, tomou um 'frango' do meio do campo. O Grêmio vencia o jogo por 3 a 2, mas, no último lance, o lateral João Lucas fez um gol contra. Nos pênaltis, o goleiro Gabriel Grando defendeu e classificou o Grêmio para a terceira fase da competição.



