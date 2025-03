Cinco em cada dez brasileiros foram alvos tentativas de fraudes financeiras em 2024

Cinco em cada dez brasileiros foram alvo de tentativas de fraude financeira, no ano passado. Uma das mais comuns é o envio de boletos falsos. Nele, criminosos emitem documentos que parecem autênticos, mas os pagamentos são desviados para as contas dos estelionatários. Os verificadores de boletos, são ferramentas disponíveis em sites de empresas e de bancos. O cliente digita o código e consegue confirmar a autenticidade do documento. Alguns detalhes indicam se o boleto é verdadeiro: os três primeiros dígitos do código de barras correspondem ao número do banco emissor e, os últimos, são o valor a ser pago. Também é preciso atenção com os dados do recebedor e do pagador.



