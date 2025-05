Corpo da jovem que morreu em acidente com moto de aplicativo é enterrado em SP

Foi enterrado nesta segunda-feira (26) o corpo da passageira de uma moto chamada por aplicativo que morreu no último sábado (24), em São Paulo. O passageiro de um carro abriu a porta no meio de uma avenida movimentada da capital, atingiu a moto em que a jovem estava e ela foi arremessada.



