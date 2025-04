Corpos de policiais rodoviários federais que morreram durante perseguição são enterrados no RJ

Os corpos dos policiais rodoviários federais Diego Abreu Figueiredo, Carlos Eduardo Mariath Macedo e Rodrigo Pizetta Fraga foram sepultados com homenagens emocionadas de colegas. Eles morreram durante uma perseguição a dois motociclistas que furaram uma blitz na Avenida Brasil. As homenagens começaram no pátio da Polícia Rodoviária Federal e seguiram em comboio pela Avenida Brasil, onde ocorreu o acidente. Durante a perseguição, a viatura dos agentes colidiu com outro carro, capotando e atingindo postes. Um quarto policial foi hospitalizado e já recebeu alta. A polícia analisa imagens de câmeras de segurança para identificar os suspeitos, que estavam sem capacetes. Os agentes já tinham terminado o expediente e voltavam para a base após recuperarem um carro roubado. A última mensagem dos policiais foi compartilhada minutos antes do acidente.



