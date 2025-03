Dois suspeitos de envolvimento na morte de Vitória são presos em Cajamar (SP)

Neste sábado (8), Maycon dos Santos foi preso enquanto andava de moto, suspeito de envolvimento na morte da jovem Vitória Regina de Souza. Ele é dono do carro onde foi encontrado um fio de cabelo que pode ser da vítima. A Justiça determinou a prisão temporária de 30 dias após contradições em seu depoimento. Vitória desapareceu no dia 26 de fevereiro após sair do trabalho em Cajamar (SP) e foi encontrada com sinais de violência uma semana depois em uma área de mata.



