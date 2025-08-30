Em visita a Minas Gerais, Lula volta a criticar tarifaço e diz que Brasil vai procurar novos mercado

Em visita a Minas Gerais, Lula voltou a criticar o tarifaço americano e disse que o Brasil vai procurar novos mercados. O presidente chegou a Montes Claros, no norte de Minas, acompanhado de ministros do governo. A comitiva participou da inauguração do Centro de Tecnologia e Inovação Agroindustrial de uma empresa. O espaço reúne pesquisa e tecnologia para o desenvolvimento da macaúba, palmeira brasileira que vai ser usada na produção de combustível sustentável de aviação e diesel verde, que é menos poluente.

O investimento do governo foi de R$ 314 milhões, via financiamento do BNDES. O projeto ainda prevê a construção de uma biorrefinaria na Bahia e o plantio de macaúba em áreas degradadas no interior baiano e em Minas Gerais. A meta é produzir 1 bilhão de litros de biocombustíveis por ano a partir de 2028. A iniciativa faz parte do novo PAC e deve gerar 85 mil empregos, além de movimentar mais de R$ 200 bilhões em dez anos.

O presidente voltou a criticar o tarifaço imposto pelo governo de Donald Trump. “É importante os empresários saberem disso, não tem ninguém querendo negociar do lado americano. Não tem ninguém. O Brasil não quer ser tratado como moleque. A taxação aos produtos brasileiros, feito pelo governo americano, tem como base uma mentira muito grande. Nós vamos procurar outro comprador para os nossos produtos e é assim que nós temos que fazer.”

aqui!