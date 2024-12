Estado do Rio de Janeiro bate recorde de fuzis apreendidos neste ano Até o momento, 605 fuzis foram confiscados no estado, com a última apreensão em Nova Iguaçu

JR na TV|Do R7 04/12/2024 - 23h31 (Atualizado em 04/12/2024 - 23h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share