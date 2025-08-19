Logo R7.com
Jornalista da RECORD tem o celular furtado durante reportagem em SP

Mais de 2.500 celulares foram roubados ou furtados por dia no Brasil no ano passado

Um crime que espalha pelo país: mais de 2500 celulares foram roubados ou furtados por dia, no ano passado. Nesta terça-feira (19), assaltantes fizeram mais uma vítima: a repórter Beatriz Casadei se preparava para entrar ao vivo quando teve o celular arrancado das mãos. Os suspeitos não se intimidaram com a câmera e levaram o celular. Contudo, já foram identificados pela polícia. O assalto foi logo no começo da manhã, em frente ao Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na zona oeste.

