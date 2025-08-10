Logo R7.com
JR 24H

Número de pessoas que morreram tentando furtar cabos de energia elétrica sobre 260% em 10 anos

A população que fica no escuro precisa lidar com as consequências da falta de luz

JR na TV|Do R7

Em 10 anos, o número de pessoas que morreram tentando furtar cabos de energia elétrica subiu 260%. Esse é um problema recorrente em diversas cidades do país. E a população que fica no escuro precisa lidar com as consequências da falta de luz.

