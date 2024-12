PGR começa a analisar inquérito da PF sobre suposto plano de golpe de Estado

Uma força-tarefa da Procuradoria-Geral da República começou a analisar, nesta segunda (2), o inquérito da Polícia Federal que investiga um suposto plano de golpe de Estado. O grupo é formado por nove procuradores que irão analisar cada suspeita apontada pelos investigadores da Polícia Federal. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, são apontados crimes de abolição do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado e organização criminosa.