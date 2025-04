Piloto de helicóptero que caiu no rio Hudson, em Nova York, teria relatado falta de combustível

O piloto do helicóptero que caiu nesta quinta-feira (10), em Nova York, teria relatado falta de combustível durante o voo. Além do piloto, um casal de espanhóis e os três filhos morreram. Eles faziam um passeio aéreo pela cidade. Os destroços do helicóptero foram retirados do rio Hudson. Os investigadores analisam o histórico de manutenção e o registro da operadora de voos, que faz passeios turísticos em Nova York. Greg Feith já foi investigador de segurança aérea e afirmou que a recuperação dos destroços e a remontagem da aeronave podem indicar se houve eventual falha mecânica ou mau funcionamento da aeronave. O especialista também disse que ao menos três partes se desprenderam antes da queda. Nesta sexta-feira (11), um avião de pequeno porte caiu em Boca Raton, na Flórida. Os três ocupantes morreram e uma pessoa que passava de carro pelo local ficou ferida.



