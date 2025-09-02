Polícia Civil faz operação contra grupo criminoso de SP que fornecia armas para facções do RJ

A Polícia Civil fez uma operação contra um grupo criminoso de São Paulo que fornecia armas para facções criminosas do Rio de Janeiro. Um dos principais destinos do arsenal era o Morro da Serrinha, na zona norte da cidade. Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Guarulhos e Mogi das Cruzes, na grande São Paulo e em Sorocaba, no interior paulista.





Os endereços eram usados como pontos de armazenamento de armas e drogas. O objetivo é desarticular um esquema de transporte de armas para o tráfico de drogas. As investigações começaram em agosto do ano passado, quando um homem foi preso em flagrante na Via Dutra, no Rio de Janeiro, com quatro fuzis, munições e carregadores. Segundo a polícia, Pedro de Carvalho já havia feito ao menos quatro viagens levando armamento de guerra para a comunidade da Serrinha. Área dominada por traficantes aliados ao Terceiro Comando Puro.





Durante a investigação, a polícia descobriu que o homem preso no ano passado com quatro fuzis também estava envolvido com o tráfico de drogas. Com a apreensão de quatro celulares nesta operação, os agentes esperam que, a partir da quebra de sigilo, seja possível avançar nas apurações sobre o envio de armas para o Rio de Janeiro e identificar as rotas utilizadas pelo grupo para o transporte de drogas.





As facções tentam diversificar as formas de transportar as armas para não chamar a atenção da fiscalização. Nos seis primeiros meses do ano, 840 fuzis foram apreendidos no país. O Rio de Janeiro lidera o ranking com 322. Em junho, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um casal que transportava um arsenal, na Rodovia Presidente Dutra. O armamento estava escondido em compartimento escondido do veículo.

