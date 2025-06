Proporção de evangélicos triplica no Brasil em 30 anos e bate recorde no Brasil, mostra Censo

O censo de 2022 do IBGE mostrou mudanças na prática da fé nos lares brasileiros. A proporção de evangélicos triplicou no país em 30 anos e bateu recorde: quase 27% por cento da população, ou seja, mais de 47 milhões de pessoas. Na direção oposta, o catolicismo encolheu 8,4% no mesmo período. O restante da população brasileira se identifica da seguinte forma: 9,3% declararam não ter religião; 4% fazem parte de outras religiões; 1,8% é espírita; 1% é da umbanda e candomblé; e 0,1% pratica religiões de tradições indígenas. Os evangélicos estão entre as pessoas com as menores taxas de analfabetismo, menos de 5,5%.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!