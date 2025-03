Tiroteio termina com a morte de seis suspeitos de expulsar moradores para usar casas para o tráfico

Um tiroteio entre criminosos e policiais terminou com a morte de seis suspeitos em Terra Nova, uma pequena cidade no interior da Bahia. O grupo, que teria recebido os policiais a tiros, expulsou alguns moradores para usar as casas como ponto de venda de drogas. Com os suspeitos, a polícia encontrou armas e drogas. A Secretaria de Segurança diz que o policiamento foi reforçado na cidade e em Salvador.



