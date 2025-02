Veja como está chegada e saída do Rio de Janeiro antes do início do Carnaval

O repórter Filipe Figueira informou que o fluxo de carros, ônibus e caminhões na Via Dutra está tranquilo. A concessionária responsável estima que mais de 780 mil veículos passarão pela via entre sexta (28) e terça-feira (4). O horário de pico será no sábado (1) das 6h às 16h. Na ponte Rio-Niterói não há engarrafamento; a previsão é que 1,7 milhão veículos utilizem essa rota até o dia 10. A ponte, que conecta o Rio à região dos lagos, um destino popular, faz parte do itinerário esperado. Além disso, a cidade do Rio deve movimentar mais de R$ 5,5 bilhões em receitas durante o feriado.



