Cenário MT |Do R7

5ª edição da Copa Nortão de Capoeira agita Lucas do Rio Verde Lucas do Rio Verde se prepara para receber a 5ª edição da Copa Nortão de Capoeira, um evento que pretende ser um marco na celebração...

‌



A+

A-

Lucas do Rio Verde se prepara para receber a 5ª edição da Copa Nortão de Capoeira, um evento que pretende ser um marco na celebração dessa arte marcial brasileira. O evento acontecerá no próximo sábado, dia 20, a partir das 13 horas, no ginásio anexo à Escola Olavo Bilac.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• 5ª edição da Copa Nortão de Capoeira será realizada sábado (20)

• TCE suspende licitação de transporte público em Lucas do Rio Verde

• Onde assistir Rosario Central x Internacional ao vivo - Copa Sul-Americana nesta terça-feira (16/07/2024)