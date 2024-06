Ação humana ameaça o Pantanal de Mato Grosso

Cenário MT |Do R7

Ação humana é a principal causa das queimadas no Pantanal de Mato Grosso

A maioria dos incêndios que devastam o Pantanal de Mato Grosso tem origem em propriedades privadas, com quase nenhum indício de causas naturais, como raios. Monitoramentos via satélites de diversas instituições apontam que a ação humana é o principal responsável pelas queimadas, que podem se transformar em uma das maiores crises já vistas no bioma.

