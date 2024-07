Achados e Perdidos: Nova Rota armazena mais de 90 objetos pessoais encontrados na BR-163 Perdeu algum objeto e não sabe onde encontrar? Já pensou em procurar no setor de Achados e Perdidos da Nova Rota do Oeste? A Concessionária... Cenário MT|Do R7 19/07/2024 - 15h43 (Atualizado em 19/07/2024 - 15h43 ) ‌



Perdeu algum objeto e não sabe onde encontrar? Já pensou em procurar no setor de Achados e Perdidos da Nova Rota do Oeste? A Concessionária recolhe e registra tudo o que é localizado no trecho sob concessão da BR-163. Atualmente, 92 itens catalogados e aguardando o proprietário.

