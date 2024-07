Cenário MT |Do R7

Acidente grave deixa dois jovens feridos em Sinop Um acidente envolvendo um veículo resultou em dois jovens feridos na tarde desta terça-feira (16), no bairro Distrito Industrial,...

‌



A+

A-

Dois jovens feridos em capotamento no Distrito Industrial de Sinop

Um acidente envolvendo um veículo resultou em dois jovens feridos na tarde desta terça-feira (16), no bairro Distrito Industrial, em Sinop. As vítimas, ambas com 18 anos, eram funcionárias de um lava-jato e estavam dirigindo o carro de um cliente quando o capotamento ocorreu.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Onde assistir Atlético-GO x Vasco ao vivo - Brasileirão nesta quarta-feira (17/07/2024)

• Dois jovens feridos em capotamento no Distrito Industrial de Sinop

• Polícia de Mato Grosso deflagra Operação Narco Golpe e prende traficantes interestaduais