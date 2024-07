Acidente interdita BR-163 em Sinop após colisão de três carretas Um acidente envolvendo três carretas interditou a BR-163 no km 818, em Sinop (MT), na tarde de quarta-feira (17). A Nova Rota do... Cenário MT|Do R7 17/07/2024 - 16h11 (Atualizado em 17/07/2024 - 16h11 ) ‌



Acidente envolvendo três carretas interdita BR-163 em Sinop na tarde de quarta-feira (17)

Um acidente envolvendo três carretas interditou a BR-163 no km 818, em Sinop (MT), na tarde de quarta-feira (17). A Nova Rota do Oeste foi acionada às 13h07 para atender a ocorrência e as equipes da Concessionária estão no local prestando os atendimentos necessários.

