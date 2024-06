Acidente na Avenida Mato Grosso: Três crianças feridas em Campo Verde

Alto contraste

A+

A-

Três crianças ficam feridas em acidente na Avenida Mato Grosso em Campo Verde

Um acidente envolvendo três crianças e um veículo foi registrado na manhã desta quinta-feira (27) na Avenida Mato Grosso, próximo ao cruzamento com a MT-140, no município de Campo Verde. As crianças, que estavam em uma bicicleta com a mãe, foram colhidas pelo carro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Onde assistir Uruguai x Bolívia ao vivo - Fase de grupos nesta quinta-feira (27/06/2024)

• Três crianças ficam feridas em acidente na Avenida Mato Grosso em Campo Verde

• Onde assistir São Paulo x Criciúma ao vivo - Brasileirão nesta quinta-feira (27/06/2024)



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.