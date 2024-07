Acidente na BR-163 deixa um ferido Na tarde de hoje (07), por volta das 15h20, a Nova Rota do Oeste foi acionada para atender a uma ocorrência de acidente no km 691...

Colisão entre Fiat Strada e Ford Ranger na BR-163 deixa um ferido

Na tarde de hoje (07), por volta das 15h20, a Nova Rota do Oeste foi acionada para atender a uma ocorrência de acidente no km 691 da BR-163, entre os municípios de Lucas do Rio Verde e Sorriso. A colisão envolveu um Fiat Strada branco, com placa de Lucas do Rio Verde, e uma Ford Ranger preta, com placa de Brasil.

