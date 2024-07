Cenário MT |Do R7

Acordo histórico para melhorar fornecimento de energia em Mato Grosso O Ministério Público do Estado de Mato Grosso celebrou acordo com a distribuidora Energisa Mato Grosso, com o objetivo de aprimorar...

Acordo visa melhorar fornecimento de energia elétrica em dois municípios de Mato Grosso

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso celebrou acordo com a distribuidora Energisa Mato Grosso, com o objetivo de aprimorar o fornecimento de energia elétrica aos municípios de Itaúba e Nova Santa Helena.

