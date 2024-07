Agroindústria em destaque: Mato Grosso se destaca no cenário industrial nacional Novos dados da Pesquisa Industrial Anual – Empresa e Produto (PIA) do IBGE, referentes ao período entre 2013 e 2022, trazem um panorama...

Agroindústria impulsiona Mato Grosso no cenário industrial nacional

Novos dados da Pesquisa Industrial Anual – Empresa e Produto (PIA) do IBGE, referentes ao período entre 2013 e 2022, trazem um panorama promissor para o setor industrial de Mato Grosso. A pesquisa revela um crescimento expressivo de 176% no Valor da Transformação Industrial (VTI) do estado, posicionando Mato Grosso como importante player no cenário industrial nacional.

