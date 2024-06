Altas temperaturas marcam o início do inverno em Mato Grosso Apesar do inverno já ter começado oficialmente no dia 21 de junho, as altas temperaturas continuam predominando em Mato Grosso....

Inverno começou com calor em Mato Grosso, com termômetros marcando 37°C

Apesar do inverno já ter começado oficialmente no dia 21 de junho, as altas temperaturas continuam predominando em Mato Grosso. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros podem chegar a 37°C em algumas regiões do estado na última semana do mês de junho.

