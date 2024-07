Alunos de projeto de capoeira celebram festejos julinos em Lucas do Rio Verde No encerramento de mais uma etapa do projeto de capoeira na Escola Cecília Meireles, em Lucas do Rio Verde, o Mestrando Anjo da...

No encerramento de mais uma etapa do projeto de capoeira na Escola Cecília Meireles, em Lucas do Rio Verde, o Mestrando Anjo da Alcateia Capoeira celebrou os resultados alcançados com os alunos. O projeto, intitulado ‘Capoeira como Patrimônio Cultural e Imaterial: Aplicabilidade no Contexto Escolar’, foi aprovado pelo edital Paulo Gustavo e desenvolvido ao longo de três meses.

